"Это предательство". Петербург впервые не дал субсидию проекту, помогающему детям-сиротам

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Благотворительный проект "Сестринский уход" организует работу профессиональных сестер по сопровождению детей-сирот в больницах Петербурга. В этом году он в первый раз не получил финансовой помощи от местных властей.

Однако, как рассказала Русской службе Би-би-си одна из основательниц проекта Лада Уварова, сокращать сестер из-за недостатка денег в проекте не собираются.

Что такое "Сестринский уход"

"Сестринский уход" начал работать 11 лет назад. По словам организаторов проекта, на педиатрических и инфекционных отделениях детских больниц в Петербурге они организовали сестринские посты для ухода за детьми-сиротами. Сегодня такие посты находятся в шести городских больницах.

Каждая няня ухаживает за 4-12 детьми: инвалидами, лежащими на послеоперационной реабилитации и совсем маленькими. Каждый месяц через детские больницы Санкт-Петербурга проходит около 150 таких детей, говорят в общественном движении "Петербургские родители", к которому относится проект.

В 2013 году проект, вспоминает Уварова, добился помощи уполномоченной по правам ребенка Светланы Агапитовой и комитета по социальной политике. В итоге создали единую городскую службу по сопровождению детей в больницах, причем с некоторыми няни "Сестринского ухода" были круглосуточно.

"Работа службы индивидуального сопровождения охватывает все больницы города, её подопечными становятся дети с нарушениями развития, особенностями поведения и при тяжелом течении заболевания", - говорится на сайте проекта. Сейчас в службе работает почти 40 нянь.

Что случилось

Впервые за шесть лет комитет по социальной политике не дал субсидию на "Сестринский уход".

Бюджет службы сестринского ухода - около 12 млн рублей в год. Ежегодно она помогает полутора тысячам детей-сирот.

В прошлом году, по словам Уваровой, городская администрация выделила проекту 3 млн рублей, остальные 9 млн организаторы собрали пожертвованиями от компаний и частных лиц.

"Минус 3 млн - это в чистом виде зарплаты нянь. Это сокращение объема деятельности на четверть. Ведь в год мы помогаем 1100-1500 детям. В случае, если мы не восполним дефицит, речь идет об отказе в предоставлении ухода 200 детям. А если нам придется отказать одному ребенку в послеоперационном периоде, это уже будет катастрофа!" - объяснила Уварова Би-би-си.

"Наверное, я недостаточно высокий профессионал для того, чтобы спокойно отказывать в помощи больным детям, потому что нам нечем оплачивать работу нянь, - написала благотворитель в "Фейсбуке". - Надо быть очень профессиональным человеком, чтобы отказать в помощи больным детям. В администрации города - профессионалы".

"Мне никто не позвонил из комитета и не спросил, как мы справимся без субсидии. Никто. Такова степень включенности руководства КСП в ситуацию. Такова степень заинтересованности администрации города в реальной помощи больным детям", - отмечает Уварова.

Впрочем, сокращать нянь Уварова не хочет. По ее словам, проект собирается написать исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову, депутатам Госдумы, а также просить регулярные пожертвования у людей (меньше чем за сутки после поста Уваровой проекту пожертвовали больше 20 тысяч рублей - Би-би-си).

Наконец, заметных проектов, которые выполняют ту же работу, что и "Сестринский уход", нет, отмечает Уварова. "Есть небольшие волонтерские инициативы, которые могут точечно подстраховать в горящих случаях. Но волонтер - это не стабильно, и это очень большой компромисс в плане качества ухода", - говорит она.

Позиция города

В самом комитете по социальной политике Би-би-си ответили, что каждый год они проводят конкурс по раздаче субсидий НКО, а деньги на них выделяются из городского бюджета.

В 2019 году в конкурсе участвовало почти 90 организаций, включая благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Дети ждут", отметили в комитете. Через это фонд и работает "Сестринский уход".

Общий бюджет в этом году на конкурс - 65 млн рублей, он существенно уменьшился по сравнению с прошлым (90 млн рублей), а количество субсидий, которые просят НКО в Петербурге, наоборот, выросло.

"Сокращение бюджетного финансирования не позволило удовлетворить все потребности общественных организаций, - ответили Би-би-си на вопрос о том, почему не выделили денег "Сестринскому уходу". - В случае выделения дополнительного финансирования комитет готов провести конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям".

На это Уварова протестует: процедура конкурса очень непонятна и не прозрачна. "Некие эксперты начисляют некие баллы по сложной схеме. Очень субъективное судейство. Полагаю, за этим стоят некие внутренние решения. К сожалению, механизм их принятия мне не ясен", - резюмирует она.

"Это не про наш город - рушить работу социальной службы, которой горожане гордятся. Это про отдельных должностных лиц. И это предательство", - считает Уварова.