"Какой-то ад": реакция медиасообщества на задержание Ивана Голунова

В Москве задержан журналист-расследователь Иван Голунов, в полиции сообщили, что его подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков. Голунов считает задержание провокацией, а издание "Медуза", в котором он работает, связывает его журналистской деятельностью. Би-би-си собрала реакцию на задержание журналиста.

Вскоре после того, как стало известно о задержании Голунова, "Медуза" выпустила заявление, в котором пишет, что не сомневается в невиновности Голунова. Преследование журналиста издание связывает с его работой. "Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого", - говорится в заявлении.

Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сообщил Интерфаксу, что Голунову на протяжении последнего года регулярно поступали угрозы по разным поводам.

"Мы все уверены на 100%, что наркотики, обнаруженные у Ивана при себе и дома, были ему подброшены. Иван никогда не потреблял их и уж тем более не распространял", - сказал агентству Колпаков.

Независимый профсоюз журналистов

Профсоюз журналистов и работников СМИ призвал немедленно освободить Голунова.

"Мы считаем невероятным, что профессиональный расследователь, который занимался крайне чувствительными для власти и теневого бизнеса темами и получал множество угроз, имел при себе наркотики, направляясь на рабочую встречу, - говорится в заявлении профсоюза. - Еще более невероятными выглядят сообщения МВД о том, что в квартире Голунова был найден еще один сверток с наркотическими веществами", - сказано в обращении к МВД России, главному управлению МВД по Москве, Генпрокуратуре и Следственному комитету России.

СПЧ

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в прокуратуру Москвы и главное управление МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полицейских при задержании.

"СПЧ обеспокоен задержанием Ивана Голунова именно потому, что он является журналистом-расследователем. И первое, что, естественно, приходит в голову, это подозрение, что его преследуют именно за журналистскую деятельность", - заявил председатель СПЧ Михаил Федотов.

Демьян Кудрявцев, член совета директоров "Бизнес Ньюс Медиа", учредителя газеты "Ведомости"

Ксения Собчак, журналист, телеведущая

"Ваня мой друг и один из лучших в стране журналистов. Наши эфиры мы часто готовили вместе. То, что происходит, это ад и беспредел. Говорила со следователем, и пока история выглядит крайне мутной, если не сказать больше. Какой-то ад", - написала Собчак, которая работала вместе с Голуновым на телеканале "Дождь", в своем телеграм-канале.

Алексей Навальный, оппозиционный политик

Навальный связал задержание Голунова с предстоящими выборами в Мосгордуму.

"Голунов - настоящий расследователь. Мы как-то в ФБК сидели и прикидывали: кто в России реально умеет это делать. Насчитали полтора землекопа - и Голунов среди них", - рассказал политик в телеграм-канале.

Василий Уткин, футбольный комментатор

Юрий Дудь, журналист

Тина Канделаки, генеральный продюсер канала "Матч ТВ"

"Я не знаю Ивана Голунова, но я не верю в журналиста, с одной стороны занимающегося расследовательской журналистикой, а с другой стороны пустившегося во все тяжкие со сбытом мета. Меня не любит "Медуза", меня травила "Медуза", не имея фактов. А я - за факты. Покажите мне, как Иван Голунов занимается наркоторговлей. Судя по количеству наркотиков, заявленных в наличии у него дома, он наркобарон", - написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Александр Жаров, глава Роскомнадзора

"Правоохранительные органы ему предъявляют обвинение, с этим надо разбираться. Ни вы, ни я при этом не присутствовали. Я как руководитель Роскомнадзора с председателем Союза журналистов России эту тему обсужу, мы не оставим ее без внимания", - сказал глава Роскомнадзора журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Генпрокурор Юрий Чайка

"Я впервые слышу сейчас об этом. Я не знаю, что там", - сказал генеральный прокурор России (также в кулуарах ПМЭФ).

Кремль и мэрия Москвы

"Сергей Собянин попросил начальника главного управления МВД взять рассмотрение дела по Ивану Голунову на личный контроль и максимально объективно разобраться", - заявила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

В Кремле "только услышали" про задержание журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сказал изданию "Проект" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос издания о том, могут ли обвинения в сбыте наркотиков быть провокацией, Песков сослался на "опубликованные МВД фото из дома".