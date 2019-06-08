"Без Андрея". Противники чешского премьера бьют по его бизнесу приложением для смартфонов

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В бизнес-империю миллиардера и премьер-министра Андрея Бабиша входят самые разные фирмы - от производителей удобрений до популярных газет

На демонстрацию за отставку премьер-министра Чехии и магната Андрея Бабиша, подозреваемого в махинациях с субсидиями Евросоюза, на этой неделе в Праге вышли 100 тысяч. Это самая большая демонстрация в Чехии со времен развала соцлагеря. Но еще больше чехов борются с Бабишем и его бизнесом посредством приложения для смартфонов.

В бизнес-империю мультимиллиардера Андрея Бабиша Agrofert входит больше двух сотен фирм, в том числе много предприятий пищевой промышленности. Приложение "Bez Andreje" позволяет по штрих-коду определять продукцию этих предприятий - и не покупать её.

Создатель приложения Мартин Витрхлик сказал Би-би-си, что версии "Без Андрея" для Android и iOS скачали уже 236 тысяч раз. Это очень немало для Чехии с ее населением в 10,5 миллиона человек.

По словам Мартина Витрхлика, идея сделать такое приложение пришла ему в голову еще несколько лет назад, когда Андрей Бабиш стал министром финансов.

"Моей целью было показать, насколько много товаров, которые мы обычно покупаем, сделаны фирмами Бабиша, показать, какой это гигантский конфликт интересов", - сказал Витрхлик Русской службе Би-би-си.

Он составил перечень кодов предприятий холдинга Бабиша, вскоре приложение было создано, и в первый же год его скачали около ста тысяч пользователей.

Насколько это приложение в действительности влияет на бизнес Бабиша, оценить трудно, но, по словам Вирхлика, он и не стремился нанести Бабишу большой материальный урон.

"Понятия не имею, влияет ли приложение как-то на бизнес этих компаний, но оно совершенно точно показывает масштаб этого бизнеса. Моя главная цель - привлечь внимание к проблеме. Ну и на мое поведение как покупателя, и на поведение людей вокруг меня оно точно повлияло", - объяснил программист.

Миллиардера и лидера партии ANO Андрея Бабиша уже несколько лет обвиняют в махинациях при получении европейских субсидий для его компаний. Сам он эти обвинения отвергает.

Image caption Приложение "Без Андрея" работает не первый год, но его продолжают скачивать все новые и новые пользователи

В 2017 году эти обвинения стали причиной ухода Бабиша с поста министра финансов и развала коалиционного правительства. Затем, осенью того же года, Бабиш со своей партией ANO выиграл внеочередные выборы и стал премьер-министром.

В апреле этого года чешская полиция потребовала предъявить Бабишу обвинение в мошенничестве с субсидиями ЕС. С этого времени противники Бабиша постоянно проводят в Праге митинги с требованием его отставки.

Дополнительным поводом к последнему, крупнейшему митингу стали новые претензии в адрес Бабиша со стороны Брюсселя.

В самом конце мая в прессу просочилась черновая версия отчета Еврокомиссии о Бабише. Авторы отчета по итогам аудита пришли к выводу, что премьер должен вернуть ЕС несколько десятков миллионов евро, выданных в виде субсидий.

Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption 5 июня на митинг за отставку Бабиша на Вацлавской площади в Праге вышли, по приблизительным оценкам, более 100 тысяч человек

Бабиш передал свой холдинг Agrofert в управление сыновьям за два месяца до того, как пришел к власти в 2017 году, однако в Еврокомиссии пришли к выводу, что он остается бенефициаром группы, а значит, остается и конфликт интересов.

От Бабиша могут потребовать вернуть около 17,5 млн евро. Сам он называет обвинения в свой адрес "грязной ложью".

Новую массовую демонстрацию в Праге противники Бабиша планируют на 23 июня.

Обвинения и протесты пражан пока не очень сильно сказываются на популярности Бабиша и его партии. На выборах в Европарламент в конце мая ANO заняла первое место с 21,18% голосов и получила 6 из 21 чешского мандата.

На выборах парламента в 2017 году ANO собрала 29.6% голосов и получила 78 из 200 мест в чешской Палате депутатов.