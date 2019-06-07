Бориса Джонсона решили не привлекать к суду по делу о лжи о "брексите"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Именно из-за этой надписи на агитационном автобусе брекзитеров Бориса Джонсона и хотели привлечь к суду

Высокий суд Англии и Уэльса освободил кандидата на пост премьер-министра Бориса Джонсона от судебного преследования. Джонсона обвинили во лжи по ходу кампании перед референдумом о членстве Британии в Евросоюзе. Это решение суда, впрочем, не касается самой сути обвинений.

Истец - бизнесмен Маркус Болл - утверждает, что Джонсон врал, заявляя. что страна отдает Евросоюзу 350 млн фунтов в неделю.

"Мы отправляем в ЕС 350 млн фунтов в неделю. Давайте вместо этого финансировать наше здравоохранение", - это был один из главных лозунгов кампании за "брексит" перед референдумом 2016 года. Этот лозунг был изображен на знаменитом красном агитационном автобусе стороннников выхода из ЕС.

Британское статистическое ведомство тогда же, в мае 2016 года, в специальном заявлении опровергло это утверждение, заявив, что эта цифра неверна и "подрывает веру в официальную статистику".

Высокий суд в пятницу отменил решение Магистратского суда Вестминстера, который 29 мая постановил вызвать Бориса Джонсона в суд по иску о его заявлениях перед референдумом.

Сам Джонсон не комментировал это дело, в суде его представляли адвокаты. Подав апелляцию в Высокий суд, они назвали попытку вызвать их клиента в суд "сутяжничеством по мотивам политического характера".

Судьи Высокого суда согласились с доводами адвокатов Джонсона и отменили вызов в суд. Это, однако, не означает отмену самого процесса в лондонском Магистратском суде Вестминстера - дальнейшая судьба этого дела зависит от решений судьи и истца.

Сколько денег на самом деле?

Маркус Болл, обвиняет Джонсона в должностном преступлении (когда Джонсон делал заявления о 350 миллионах, он занимал пост мэра Лондона и депутата парламента), а по британским законам за умышленное введение в заблуждение положено серьезное наказание: вплоть до пожизненного заключения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 29-летний бизнесмен Маркус Болл собрал на судебное преследование Джонсона 300 тысяч фунтов пожертвований

По версии экспертов, чистые отчисления Британии в бюджет ЕС в 2015 году, в год до референдума, были в 2,1 раза меньше, а в последующие годы - в три с половиной раза меньше, чем утверждали Джонсон, а за ним и лозунги на автобусах.

Вскоре после референдума один из лидеров брекситеров Найджел Фарадж назвал лозунг о 350 миллионах в неделю "ошибкой" и объяснил, что он не оспаривал его лишь потому, что не хотел по ходу кампании "стрелять в своих".

Борис Джонсон, однако, настаивал на истинности лозунга и после референдума. Он повторял утверждение о 350 млн весной 2017 года, по ходу кампании перед выборами в парламент, затем осенью того же года в одной из статей, а в 2018 году даже заявил в интервью газете Guardian, что 350 млн фунтов в неделю - меньше реальной суммы, а на самом деле Британия уже скоро должна была бы отдавать Брюсселю 438 млн фунтов в неделю.

Борис Джонсон считается основным кандидатом в преемники Терезы Мэй, которая 7 июня покинула пост лидера Консервативной партии, а затем оставит и кресло премьера.

Лидерство в опросах и рейтингах букмекеров, однако, не гарантирует Борису Джонсону победы на выборах лидера Консервативной партии - ему еще нужно заручиться поддержкой большинства депутатов-тори в Палате общин.