"Мое имя Иван Голунов". Акция в поддержку журналиста в центре Москвы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Задержание журналиста Александра Поливанова

У здания главного управления МВД по Москве на Петровке прошли одиночные пикеты в поддержку специального корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков. Более 10 участников пикетов были задержаны, но затем отпущены из полиции.

Как передает корреспондент Би-би-си, среди задержанных оказались журналисты Павел Каныгин, Илья Азар, Андрей Борзенко, Александр Поливанов, Игорь Садреев, Григорий Туманов и Александр Горбачев, писатель Виктор Шендерович, литературный критик Анна Наринская, правозащитница Виктория Ивлева.

Поливанов держал в руках плакат "Мое имя Иван Голунов. Я журналист. Арестуйте и меня".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первым полицейские задержали корреспондента "Новой газеты" Павла Каныгина

Задержанных отвезли с Петровки в ОВД Тверского района. "Новая газета", где работают Азар и Каныгин, сообщала, что на них составляли протоколы по административной статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Однако вскоре несколько задержанных журналистов сообщили, что всех, кого привезли в ОВД Тверской, отпустили без составления протоколов.

"Нас доставили в отдел МВД России по Тверскому району, затем забрали паспорта для составления протоколов, затем неожиданно вернули и отпустили всех по домам", - сказал Интерфаксу Азар.

Судя по видео, которое выложил у себя в "Фейсбуке" Каныгин, задержанных приглашают в полицию на профилактическую беседу.

Сначала полиция задерживала каждого, кто становился у здания с плакатом, однако затем задержания прекратились.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция задерживает писателя Виктора Шендеровича

Двое полицейских с мегафоном стали ходить и объявлять: "Уважаемый граждане, не мешайте проходу других граждан".

"Не мешайте проходу, становитесь в конец очереди!" - ответили желающие постоять в пикете и выстроились в очередь.

Image caption Пришедшие встали в очередь, чтобы постоять у здания МВД с пикетом (и не нарушить правила проведения одиночных пикетов)

Задержание Ивана Голунова

Специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве днем 6 июня.

Однако известно об этом стало только рано утром 7 июня, когда следователь связался с подругой Голунова, корреспондентом Русской службы Би-би-си Светланой Рейтер, и сообщил ей, что журналиста задержали при покушении на сбыт мефедрона.

Журналист считает свое задержание провокацией, в "Медузе" связывают его преследование с его профессиональной деятельностью. Голунов занимается журналистскими расследованиями, в частности, он писал о работе руководства мэрии Москвы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Журналист и муниципальный депутат Илья Азар также был задержан, но вскоре отпущен

Позже московское управление МВД сообщило, что у Голунова при досмотре нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем еще три пакета, сверток и весы обнаружили у него дома.

Релиз ведомство сопроводило фотографиями пакетов с белым порошком, лабораторной посуды и бутылок с химреактивами. Редакция "Медузы" заявила, что только одна фотография из девяти была сделана дома у журналиста.

После этого столичная полиция уточнила, что в квартире спецкора "Медузы" действительно было сделано только одно из опубликованных фото, а остальные "сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный".

На Голунова завели уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в крупном размере (п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК РФ).

"[Мэр Москвы] Сергей Собянин попросил начальника главного управления МВД взять рассмотрение дела по Ивану Голунову на личный контроль и максимально объективно разобраться", - заявила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.