Глава "Ростеха" рассказал, сколько специалистов работает в Венесуэле

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия строит в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, сколько специалистов российской госкорпорации работает в Венесуэле и чем именно они там занимаются. Ранее в американских СМИ появились сообщения, согласно которым штат таких специалистов в Венесуэле мог насчитывать более тысячи человек.

"Что касается Латинской Америки - да, мы активно работаем. Информация WSJ о том, что у нас было представительство размером в 1000 человек и мы его значительно сокращаем - это "фейк-ньюс". У нас такого представительства никогда не было. У нас представительство всего 10 человек уже многие годы", - сказал Сергей Чемезов.

В начале июня издание Wall Street Journal написало, что Россия приступила к выводу части своих военных советников из Венесуэлы. Ссылаясь на свой источник, газета сообщала, что "Ростех" сократил количество своих специалистов с одной тысячи до нескольких десятков.

Глава "Ростеха" заявлял, что эти цифры завышены "в десятки раз". При этом усиливать представительство "Ростеха" в Венесуэле, по словам Чемезова, "необходимости нет, потому что мы там и так уже присутствуем достаточно давно".

Он напомнил, что "Ростех" занимается в Венесуэле строительством завода по производству автоматов Калашникова и боеприпасов, но стройка около месяца простаивала.

"Строительство завода постоянно откладывается из-за санкций. То электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки", - посетовал Чемезов. Сроки окончания строительства завода он не назвал.

В апреле 2019 года глава управления генпрокуратуры Дмитрий Демешин заявил, что правоохранительные органы расследуют хищения при строительстве завода "Ростеха" в Венесуэле.

"На территории Республики Венесуэла строились заводы по внешнеэкономическим договорам. Должны были быть построены заводы по производству патронов и автоматов Калашникова", - сказал Демешин, выступая на видеоканале "Эфир", его цитировал Интерфакс.

По его словам, ГК "Ростех" выявила эти хищения самостоятельно и обратилась в прокуратуру и ФСБ. После проверки были возбуждены уголовные дела.

В феврале Сергей Чемезов говорил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова планируется закончить в 2019 году.

Кроме того, по словам Чемезова, в 2020 году планируется завершить строительство сервисного центра для российских вертолетов в Венесуэле, а учебный центр подготовки пилотов уже введён в строй.

Отвечая на вопрос о новых контрактах "Ростеха" в Венесуэле, Чемезов отметил, что на новые заказы можно надеяться. "Если стабилизируется ситуация - наверняка будут заказы. Потребность у них есть", - сказал Чемезов.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе, сообщал Интерфаксу в декабре 2017 года заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

Сообщалось, что в Венесуэлу было поставлено 100 тысяч автоматов Калашникова новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел у России истребители Су-30МКV, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, а также БМП-3 и БТР-80.