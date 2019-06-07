ОАЭ: нападения на танкеры совершила "государственная структура"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Среди поврежденных танкеров был и саудовский "Аль-Марзука"

Объединенные Арабские Эмираты заявили в Совете Безопасности ООН, что, скорее всего, за нападениями в мае на четыре нефтяных танкера близ берегов ОАЭ, стоит неназванная "государственная структура", заявили представители страны во время заседания Совбеза ООН.

Согласно докладу ОАЭ, нападение на танкеры 12 мая было хорошо спланированной и скоординированной операцией.

Эмираты не назвали, кто именно организовал нападения на танкеры из ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.

США обвиняет в этих нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою причастность и призывает провести международное расследование инцидента.

Нападение произошло в территориальных водах ОАЭ, к востоку от эмирата Эль-Фуджайра - возле стратегически важного Ормузского пролива. ОАЭ называют инцидент саботажем.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Рядом с поврежденным танкером "Аль-Макзука" стоят корабли ВМФ ОАЭ

Что говорится в докладе ОАЭ?

Согласно результатам расследования экспертов ОАЭ, представленным на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, нападения были чрезвычайно хорошо подготовлены.

"Для совершения нападений было необходимо экспертное умение оперировать быстроходными катерами, которые могли проникнуть в территориальные воды ОАЭ", говорится в докладе.

Аквалангисты присоединили к днищу танкера магнитные мины, чтобы повредить судна, но при этом избежать мощного взрыва, утверждают эксперты ОАЭ.

В результате взрывов никто не погиб, но Саудовская Аравия утверждает, что двум танкерам были нанесены серьезные повреждения. Кроме того, пострадал зарегистрированный в Норвегии танкер, и танкер из ОАЭ.

Почему обвиняется именно Иран?

Нападение на танкеры произошло на фоне усиливающихся разногласий между США и Ираном.

Всего несколько днями ранее США направили в район Персидского залива военные корабли и бомбардировщики, обвинив Иран в подготовке нападений на американские силы в регионе. Вашингтон, правда, не уточнил о какой именно угрозе идет речь.

Не ясно, зачем Ирану совершать относительно незначительное нападение на танкеры других стран. Однако некоторые обозреватели считают, что Тегеран хотел продемонстрировать своим противникам, что он в состоянии нарушить судоходство в стратегически важном Ормузском проливе, избегая при этом полномасштабной войны.

Представитель Саудовской Аравии при ООН также заявил, что у его правительства нет никаких сомнений, что нападение было совершено иранскими силами.

Джон Болтон, национальный советник президента США по вопросам безопасности, ранее уже заявлял, что мины, практически наверняка, были установлены Ираном. Он не предоставил никаких доказательств.

Министерство иностранных дел уже отвергло все обвинения со стороны США, назвав их абсурдными, а также назвало Болтона "разжигателем войны".

Почему повышается напряженность в регионе?

Администрация президента Трампа проводит жесткую политику в отношении Ирана, обвиняя Тегеран дестабилизации Ближнего Востока. Иран в свою очередь обвиняет США в агрессивном поведении.

Напряженность в отношениях усилилась в мае, когда Вашингтон вернул полный запрет на импорт иранской нефти. США намерены сократить импорт нефти из Ирана до нуля, что резко ударит по иранской казне.