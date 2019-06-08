Российская "китовая тюрьма" оштрафована на 28 млн рублей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Существуют подозрения, что животных собирались продать за рубеж

Российская компания "Белый Кит" была оштрафована на 28,1 млн рублей (433 тысячи долларов) за неправильные условия содержания касаток и белух в бухте Средняя в Приморском крае. Животных держали в так называемой "китовой тюрьме".

Представители компании "Белый Кит" утверждали, что условия содержания животных соответствовали законодательству.

Суд во Владивостоке постановил, что вылов касаток и белух был произведен с серьезными нарушениями закона.

Еще три местные компании - "Афалина", "Белый Кит", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" предстанут перед судом на следующей неделе.

Законодательство России разрешает отлов белух и касаток для научных исследований, но экологи опасаются, что эти конкретные животные предназначались для аквариумов в Китае.

Ученые, политики и активисты по всему миру возмущены условиями, в которых содержались животные.

Защитники природы требует, чтобы касатки и белухи были немедленно выпущены назад на волю.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Белухи и касатки загнаны в очень маленькие вольеры

В "Белом Ките" содержатся около 10 касаток и 90 белух.

Но, судя по всему, российские власти реагируют на давление со стороны ученых и экологов. В феврале президент Владимир Путин распорядился, чтобы правительство разобралось с тем, что происходит в подобных питомниках.

Власти также заявили, что животные будут выпущены на свободу, хотя до сих пор не ясно, когда это произойдет.

Ранее говорилось о мае или июне. Позже речь шла об июле или августе.