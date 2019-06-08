Российская "китовая тюрьма" оштрафована на 28 млн рублей
Российская компания "Белый Кит" была оштрафована на 28,1 млн рублей (433 тысячи долларов) за неправильные условия содержания касаток и белух в бухте Средняя в Приморском крае. Животных держали в так называемой "китовой тюрьме".
Представители компании "Белый Кит" утверждали, что условия содержания животных соответствовали законодательству.
Суд во Владивостоке постановил, что вылов касаток и белух был произведен с серьезными нарушениями закона.
Еще три местные компании - "Афалина", "Белый Кит", "Океанариум ДВ" и "Сочинский дельфинарий" предстанут перед судом на следующей неделе.
Законодательство России разрешает отлов белух и касаток для научных исследований, но экологи опасаются, что эти конкретные животные предназначались для аквариумов в Китае.
Ученые, политики и активисты по всему миру возмущены условиями, в которых содержались животные.
Защитники природы требует, чтобы касатки и белухи были немедленно выпущены назад на волю.
В "Белом Ките" содержатся около 10 касаток и 90 белух.
Но, судя по всему, российские власти реагируют на давление со стороны ученых и экологов. В феврале президент Владимир Путин распорядился, чтобы правительство разобралось с тем, что происходит в подобных питомниках.
- Скандал с "китовой тюрьмой" не утих, а Росрыболовство уже предлагает возобновить отлов косаток и белух
Власти также заявили, что животные будут выпущены на свободу, хотя до сих пор не ясно, когда это произойдет.
Ранее говорилось о мае или июне. Позже речь шла об июле или августе.