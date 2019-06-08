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Мексика согласилась пойти на "беспрецедентные шаги" по сдерживанию потока мигрантов через свою территорию в США. В противном случае американский президент Дональд Трамп грозился ввести против соседней страны торговые пошлины уже в понедельник.

Однако была достигнута договоренность, и теперь введение пошлин отложено на неопределенный срок, написал Трамп в своем "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июня 2019 г.

Он угрожал ввести 5-процентные пошлины в отношении мексиканского импорта. Если и это не изменило бы миграционную политику Мексики, то пошлины должны были вырасти до 25% к октябрю этого года.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил, что договоренность достигнута после трех дней переговоров, в процессе которых Вашингтон призывал устроить облаву на мигрантов из Центральной Америки.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил в "Твиттере", что договоренность достигнута. Представители двух стран вели переговоры три дня.

Что известно о сделке?

В совместном заявлении, опубликованном государственным департаментом США, говорится, что Мексика согласилась:

Развернуть части своей Национальной гвардии по всей стране, начиная с понедельника, 10 июня. Особое внимание будет уделено южной границе с Гватемалой.

Предпринять решительные действия по противодействию незаконной перевозке людей.

В свою очередь, США согласились:

Расширить программу высылки людей, ищущих политического убежища, обратно в Мексику на период, пока они ожидают рассмотрения своих заявок. В обмен на это Америка пообещала работать над ускорением процесса вынесения решений.

Обе страны обязались укрепить двустороннее сотрудничество в области охраны госграниц, включающее скоординированные действия и обмен информацией.

В декаларации отмечается, что обсуждение будет продолжено, и окончательные условия будут одобрены и обнародованы в течение 90 дней.

Марсело Эбрард заявил, что достигутая договоренность является справедливым балансом между интересами двух стран.

Какими тарифами угрожал Трамп?

Согласно предложению президента США, ввозные пошлины на товары из Мексики, включая автомобили, пиво, текилу, фрукты и овощи, должны были расти на 5 процентов каждый месяц, достигнув к октябрю этого года 25 процентов.

Какова ситуация на границе с Мексикой?

В среду пограничная охрана США объявила, что количество арестованных на границе мигрантов в мае взлетело до самого высокого уровня больше чем за десять лет.

За минувший месяц пограничники задержали 132 887 мигрантов, это на 33% больше, чем в апреле.

При этом 11 507 задержанных - дети, остальные 84 542 - это семьи, заявили в погранслужбе.

Это самый высокий показатель за месяц с начала первого срока Трампа на посту президента.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тысячи мигрантов бегут от нищеты и преступности в Центральной Америке в надежде на новую жизнь в США

Еще 11 391 человек были признаны невъездными, и в страну их не пустили. Таким образом, общее количество мигрантов, дошедших до американской границы в мае, составило 144 278 человек.

"Это чрезвычайная ситуация, и я не могу выразиться сильнее, система не работает", - прокомментировал статистику действующий глава погранслужбы Джон Сандерс.

Это больше, чем в предыдущие годы?

По официальной статистике, число случаев незаконного перехода границы стабильно падает с 2000 года.

В 2000-м при попытке незаконного перехода были задержаны 1,6 млн человек. В прошлом году цифра составила 400 тысяч.

В 2017-м, в первый год президентства Трампа, эта цифра находилась на низшей точке с 1971 года.

Сравнительно небольшое количество задержаний объяснялось низким числом мигрантов, пытавшихся въехать в США из Мексики.

Однако за последние два года, и особенно в последние месяцы, количество арестов начало расти.

На прошлой неделе президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор согласился усилить меры безопасности на северной границе.