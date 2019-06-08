Журналиста Ивана Голунова обвинили в покушении на сбыт наркотиков

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Журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявлены обвинения в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, сообщил глава правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков.

По вменяемой Голунову статье уголовный кодекс предусматривает наказание от 10 до 20 лет.

В субботу суд должен избрать Голунову меру пресечения. Издание "Проект" со ссылкой на свои источники сообщало, что следствие планируют требовать заключения журналиста в СИЗО.

Утром и днем в субботу у Никулинского суда в Москве собрались журналисты с требованием освободить Голунова. Некоторые из них принесли плакаты. Полиция задержала журналистов сайта "Такие дела".

Ряд СМИ выпустили редакционные заявления в поддержку журналиста.

Акции в поддержку журналиста проходят также в Санкт-Петербурге и других городах.

Что произошло?

Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве днем в четверг, 6 июня. Однако известно о его задержании стало только 12 часов спустя - рано утром 7 июня, когда следователь связался с журналисткой Русской службы Би-би-си Светланой Рейтер. Он сообщил ей, что Голунов задержан при покушении на сбыт наркотического вещества мефедрона.

Позже московское управление МВД сообщило, что у Голунова при досмотре нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем еще три пакета, сверток и весы обнаружили у него дома.

"Часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов", - говорилось в заявлении ведомства.

Через своего адвоката Дмитрия Джулая Голунов сообщил, что полицейские применяли к нему силу и отказались вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать следы побоев, а также отказались взять у него смывы рук, чтобы подтвердить его контакт с наркотиками.

Вечером в пятницу глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков опубликовал в своем "Телеграм"-канале сделанное Джулаем фото ссадин на спине Голунова.

В МВД, однако, утверждают, что сообщения о том, что Голунова избили при задержании, не соответствуют действительности. Кроме того, в московской полиции заявили, что следователь согласился проинформировать близких журналиста о его задержании, а смывы рук и срезы ногтей были взяты для расследования.

С просьбой проверить законность и обоснованность действий полицейских при задержании в прокуратуру обратился Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Его глава Михаил Федотов заявил, что совет "обеспокоен задержанием Ивана Голунова именно потому, что он является журналистом-расследователем".

Основатели "Медузы" Галина Тимченко и Иван Колпаков настаивают на невиновности Голунова и считают, что его преследуют за журналистскую работу. "Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого", - говорится в их совместном заявлении.

Российский профсоюз журналистов и работников СМИ призвал немедленно освободить Голунова.

Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он работал в изданиях "Ведомости", Forbes, РБК, "Слон", на телеканале "Дождь", а последние годы сотрудничает с интернет-изданием "Медуза".

Голунов писал, частности, про работу департамента ЖКХ московской мэрии, о тратах на новогоднее оформление Москвы и о вывозе московского мусора в регионы. Последнее расследование Голунова было посвящено "черным кредиторам" - микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.