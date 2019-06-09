"Русские С-400 или наши F-35": США выдвинули Турции ультиматум

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Вашингтон опасается, что Россия узнает секреты конструкции F-35

Турция должна до конца июля решить, что она будет закупать: российские зенитные системы С-400 или американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн выдвинул этот ультиматум в письме своему турецкому коллеге Акару Хулуси.

По его словам, Турция не может одновременно приобрести и российские системы, и американские самолеты.

Власти США утверждают, что С-400 несовместимы с оборонными системами НАТО и представляют угрозу безопасности стран альянса. Вместо этого Вашингтон предлагает Анкаре закупить американский противоракетный комплекс "Пэтриот".

В последнее время Турция старается проводить независимую оборонную политику. Власти ведут переговоры о поставках российского вооружения.

При этом они договорились с Вашингтоном о покупке 100 самолетов F-35 и наладили производство запчастей для этих истребителей.

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

Эта ситуация может стать поворотным моментом как для Турции, так и для США.

Выступая на форуме по безопасности Globsec в Братиславе, новый командующий союзными войсками НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил: "Мы не заинтересованы в том, чтобы делиться с Россией возможностями наших F-35".

Конечно, Пентагон опасается, что если Турция приобретет и новейшие американские истребители, и передовые российские системы С-400, у российских специалистов может появиться доступ к уязвимым местам самолетов, что угрожает безопасности американских пилотов.

Вооруженные силы США, Турции и России уже действуют в одном регионе на севере Сирии.

В то же время высокопоставленный турецкий дипломат, попросивший не называть своего имени, сказал мне, что Вашингтон не возражал, когда Турция вела переговоры с Россией, а выступил с протестом уже позже подписания сделки.

Теперь же, по его словам, Анкаре уже поздно отступать, даже если бы она и хотела этого. Ведь если Турция заключает сделку, то она должна следовать заключенным договоренностям.

Что ждет Турцию?

Как отмечает в своем письме Шэнахэн, США недовольны тем, что турецкие военные были направлены в Россию для тренировок в управлении системой С-400.

"Турция не получит F-35, если согласится на поставку С-400. У вас еще есть выбор изменить решение по С-400", - написал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турция продолжает переговоры о покупке С-400 у России

В письме также подчеркивается, что турецкие специалисты могут быть отстранены от участия в тренировочной программе на F-35.

"Мы не хотим, чтобы F-35 находились слишком близко от С-400 в течение долгого времени из-за того, что могут быть раскрыты детали конструкции F-35", - пояснила заместитель министра обороны США Эллен Лорд.

Первые четыре самолета, которые должны быть доставлены в Турцию, пока не покинули пределы США, и турецкие пилоты проходят тренировки в Америке.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена завершить сделку по С-400.

"К сожалению, мы не получили позитивного предложения с американской стороны по поводу систем "Пэтриот" в отличие от России с С-400", - сказал он.

Турция обладает второй по величине армией из всех стран НАТО.

В пятницу глава российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия намерена начать поставки С-400 в Турцию в течение ближайших двух месяцев.

Что такое система С-400?

Зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 ("Триумф") считается одной из самых совершенных противоракетных систем в мире и способна поражать до 80 целей одновременно.

Разработчики утверждают, что она способна поражать самые разные воздушные объекты, от низколетящих дронов до самолетов на большой высоте и ракет большой дальности.