Сотни человек вышли на митинги в Казахстане в день выборов. Десятки задержаны

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Сотни человек собрались в разных городах Казахстана на несанкционированные акции в день досрочных президентских выборов в стране. Полиция задерживает митингующих.

По данным РИА Новости, в митинге в столице страны Нур-Султане приняли участие около 700 человек.

Корреспондент Интерфакса сообщает, что в областном центре Алматы собралось около 300 человек, которые призывали бойкотировать проходящие в стране внеочередные президентские выборы.

Протестующие считают выборы несправедливыми и недемократичными, а их результат - предопределенным.

Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, в результате несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алматы задержано около 100 человек.

По информации радио "Азаттык", митинг прошел и в городе Шымкенте, где полиция задержала около 20 человек.

Как сообщает портал vesti.kg, среди задержанных есть и местные журналисты. По сообщению Vlast.kz, задержаны оператор этого интернет-издания Екатерина Суворова, журналист "Азаттык" Петр Троценко и политолог Димаш Альжанов.

Британский журналист Крис Риклтон, работающий в агентстве Франс пресс, сообщил в "Твиттере", что тоже задержан.

"Я в автозаке, меня задержали за мою профессиональную деятельность. Синяк под глазом - результат грубого ареста. Я упал на колено полицейского, меня не били умышленно. У меня забрали аккредитацию", - написал Риклтон.

Как сообщает портал Vlast.kz, Крис Риклтон и его коллега провели два часа в РУВД, пока в дело не вмешался заместитель министра иностранных дел Роман Василенко. Он позвонил журналистам и принес свои извинения, после чего их отпустили.

Сообщается, что казахстанские СМИ жалуются на блокировку интернета и проблемы с доступом к соцсетям в день голосования.

Заместитель генерального прокурора страны Булат Дембаев заявил, что "отдельные пользователи" соцсетей проводят незаконную агитацию в день выборов, но при этом отметил, что он не в курсе информации о перебоях со связью.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Участники протестных акций призывают бойкотировать внеочередные президентские выборы

Ранее МВД Казахстана сообщало, что в связи с выборами в Казахстане полиция перешла на усиленный режим несения службы.

В МВД утверждают, что несанкционированные акции были созваны по инициативе запрещенной судом страны экстремистской организации "ДВК".

"Беглый руководитель этой организации (Мухтар Аблязов) накануне выборов вел массированную пропагандистскую работу по дискредитации власти в стране, бойкоту внеочередных выборов, призывал к антиобщественным действиям в период выборов", - сказал Кожаев.

Лидер запрещенного в стране оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов, живущий за рубежом , призывал своих сторонников выходить 9-10 июня на уличные протесты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В крупнейших городах Нур-Султане и в Алматы на улицы вышли около тысячи митингующих

Внеочередные выборы в Казахстане были объявлены вскоре после того, как 20 марта Нурсултан Назарбаев досрочно ушел в отставку. Он бессменно возглавлял страну почти 30 лет.

Кандидатами в президенты зарегистрированы семь человек, в том числе исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев, которого выдвинула партия Назарбаева "Нур Отан".

В воскресенье утром Токаев сообщил журналистам на избирательном участке, что Казахстан сохранит внешнеполитический курс, заложенный Назарбаевым.

Для победы кандидату в президенты необходимо набрать более 50% голосов избирателей, в противном случае будет проводиться второй тур.