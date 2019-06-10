Media playback is unsupported on your device "Позор", аплодисменты, слезы: как арестовывали Ивана Голунова

Правообладатель иллюстрации Rbk/vedomosti/kommersant

"Мы Иван Голунов"

Российские газеты "Ведомости", "Коммерсант" и РБК в понедельник выходят с одинаковыми картинками на первой полосе: "Мы Иван Голунов".

Журналист-расследователь, публиковавшийся в последние месяцы на "Медузе", был задержан полицейскими в четверг и обвинен в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он настаивает, что наркотики ему подбросили; коллеги Ивана Голунова убеждены в его невиновности и начали масштабную кампанию в его поддержку, частью которой стал и редкий демарш трех российских деловых изданий.

Поздно вечером в субботу, вопреки ожиданиям, позиции следствия и обычной практике российских судов по таким делам, Никулинский суд в Москве поместил журналиста под домашний арест на два месяца.

Официальная версия следствия вызвала множество вопросов: в частности, в полицейских протоколах утверждается, что физическая сила к Голунову не применялась, а врачи засвидетельствовали у него ссадины; почти все распространенные МВД фотографии квартиры журналиста оказались сделанными в другом месте.

Подконтрольные Кремлю телеканалы в первый день ничего не рассказывали о деле Голунова, затем 8 июня начали транслировать позицию следствия. К вечеру воскресенья, однако, сомнения в официальной версии зазвучали и в комментариях ведущих итоговых воскресных программ. "Да, журналисты не ангелы, точно так же как, к сожалению, не ангелы полицейские. Да, наркотики - однозначное зло, но и коррупция тоже однозначное зло. Если были наркотики и есть неоспоримые доказательства, то их нужно предъявить, это тяжкая статья. Но если их не было, то нужно предъявить тех, кто спровоцировал дикую ситуацию, и тоже наказать", - резче других высказалась ведущая "Итогов недели" на НТВ Ирада Зейналова.

Ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселев в субботу вечером рассказал, что тесты Голунова на наркотики, проведенные после задержания, дали отрицательный результат. Он сослался на президента Ассоциации наркологов России Евгения Брюна. Вместе с тем, Киселев заметил, что в интернете и журналистском сообществе наблюдается предвзятость по отношению к следствию.

Домашний арест Голунова доказывает способность системы "сдавать назад", - считают эксперты, опрошенные "Ведомостями" (пейволл). "Я не знаю ни одного случая в практике в России, чтобы по ней отправляли под домашний арест", - сказал изданию адвокат Дмитрий Аграновский, имея в виду статью 228, по которой обвиняют Голунова. "Сам факт домашнего ареста - это серьезный перелом и демонстрация способности системы хотя бы немножко сдавать назад", - считает политолог Михаил Виноградов.

"Медуза" поговорила с юристом правозащитной организации "Агора" о том, как обычно в России выглядит процесс по статье 228, по которой выдвинули обвинения журналисту. "Наше государство борется с наркотрафиком, наркоторговлей и наркотиками совсем не так, как другие страны. По сути, наше государство просто сажает людей", - говорит юристка Ирина Хрунова.

Также "Медуза" собрала все заметные журналистские расследования Ивана Голунова с призывом ко всем перепечатывать их со ссылкой на источник.

Что не так в деле Ивана Голунова - разбирается РБК. Голунова задержали полицейские из Западного административного округа Москвы, в то время как он находился в ЦАО. К нему долго не пускали адвоката и не дали никому позвонить после задержания. У него на теле ссадины, хотя в полиции заявляют, что не били журналиста. Нестыковок в деле на первый взгляд много, издание разбирает их все.

Американская Politico детально описывает ситуацию с арестом Голунова, называя ее "определяющим моментом в судьбе независимых российских СМИ".

А Guardian рассказывает о том, "кто такой Иван Голунов" в видеосюжете.

YouTube - телевидение здорового человека

В New York Times вышла большая обзорная статья о российских YouTube-каналах. Основной тезис - то, что невозможно на российском телевидении, возможно в YouTube, который с успехом его заменяет.

NYT пишет о каналах Леонида Парфенова и nixelpixel, шоу Юрия Дудя и Данилы Поперечного.

Официозное российское телевидение не может говорить о том, о чем хочет говорить молодежь, например о сексуальности. На ТВ не встретишь сатиры на российскую действительность, поэтому вполне логично, что все самое интересное происходит в YouTube, пишет корреспондент New York Times.

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Ранее мы много писали о сериале "Чернобыль". И видео тоже снимали.

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