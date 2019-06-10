Бывшего главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам колонии

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима. Его судили по делу о коррупции и организованном преступном сообществе. Обвинение просило для экс-руководителя республики 21 год лишения свободы.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре судьи Елены Аверченко, который цитирует Интерфакс.

При этом суд оправдал Гайзера по статье о создании и участии в организованном преступном сообществе, передает агентство. Ему также назначен штраф в размере 160 млн рублей. Невиновными по статье о преступном сообществе также признаны другие фигуранты дела.

Бывшего главу республики обвиняли в руководстве преступным сообществом (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации доходов, полученных в результате совершения преступления (ч.4 ст.174.1 УК РФ).

В марте в ходе прения сторон обвинение просило назначить Гайзеру наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей.

Гайзер свою вину не признает. В апреле, выступая с последним словом, он в очередной раз заявил о своей невиновности и призвал суд быть объективным и беспристрастным. По мнению экс-губернатора, его самого и его "товарищей по несчастью" несправедливо объявили "преступниками и казнокрадами", а само дело "изначально было с душком".

На момент задержания в сентябре 2015 года Гайзер был действующим губернатором Коми (он возглавил республику в 2010 году). После ареста он был освобожден от должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Дело Гайзера

Дело о преступном сообществе, фигурантами которого стали Гайзер и еще 18 человек, было возбуждено в сентябре 2015 года.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 года фигуранты дела с помощью служебного положения и взяток похитили 100% акций ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", причинив бюджету ущерб в 2,4 млрд рублей.

Кроме того, считает обвинение, подсудимые незаконно завладели 67 млн рублей, принадлежащими ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми", получили более 198 млн рублей взяток и легализовали полученное преступным путем имущество на сумму более 988,5 млн рублей.

Главой и организатором преступного сообщества гособвинение считает бывшего гендиректора компании "Ренова" Александра Зарубина, уехавшего из России.

Помимо Зарубина, центральными фигурами в ОПС, по версии обвинения, были Гайзер, его бывший заместитель Алексей Чернов и еще один экс-глава Коми Владимир Торлопов.

Двое фигурантов дела погибли до вынесения приговора. В августе 2016 года гендиректор "Комижилстроя" Антон Фаерштейн покончил с собой в СИЗО, а в мае 2018-го главу компании "Комплексное управление проектами" Алексея Соколова сбила машина.

Главный свидетель

Ключевым свидетелем обвинения по делу Гайзера был бывший юрисконсульт Зарубина Демьян Москвин. Он заключил соглашение со следствием и в мае 2018 года получил шесть лет колонии строгого режима.

Вскоре после приговора журналисты получили письма, в которых от лица Москвина сообщалось, что показания он давал под давлением следователей.

К ним также были приложены аудиозаписи, на которые, как утверждал автор письма, попали беседы Москвина со следователем по особо важным делам. На них предполагаемый следователь, используя нецензурные выражения, объясняет предполагаемому обвиняемому, что нужно говорить в суде.

В июле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Москвину и отправил его дело на новое рассмотрение.

В ноябре во время повторного допроса в суде Москвин заявил, что перед каждым допросом от него "в грубой форме требовали нужных показаний, не гнушаясь угроз сурового приговора и возбуждения новых уголовных дел".

"До ареста я не имел никакого представления о том, что был членом преступного сообщества. И сейчас, спустя три года, нахожу эти утверждения голословными", - сказал Москвин.