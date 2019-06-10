Соратнику Навального грозят повторные аресты за митинги в разных городах

Правообладатель иллюстрации Evgeni Kurskov/TASS

Менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова из спецприемника, где он отбывал административный арест в 20 суток, отвезли в полицию. Другие соратники Алексея Навального опасаются, что его могут еще несколько раз арестовывать за акции протеста в городах России.

22 мая Симоновский районный суд Москвы назначил Волкову 20 суток ареста за акцию протеста против повышения пенсионного возраста, которая прошла в столице России 9 сентября прошлого года. Его признали виновным в нарушении порядка организации митинга, повлекшем причинение вреда имуществу (статья 20.2.4 Кодекса об административных правонарушениях).

"Статья 20.2.4 - до 20 суток - это что-то новенькое! По мнению сотрудников ЦПЭ [центра по борьбе с экстремизмом] по ЮАО [Южному административному округу Москвы], я вел 9 сентября трансляцию с митингов и тем самым вдохновил неизвестных мне лиц нанести царапину лакокрасочному покрытию а/м "Камри", - писал Волков в "Твиттере". Издание "Открытые медиа" сообщало, что в рапорте полицейских речь шла о поврежденном служебном автомобиле марки Toyota.

В понедельник утром Навальный сообщил, что его соратник так и не вышел на свободу.

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny Так. Под шумок дела Голунова путинские решили использовать новую технологию и найти новое дно. Волков отсидел двадцать суток за митинг 9 сентября. А сейчас ему говорят: это было за митинг в Москве, сейчас будете сидеть и за другие города — Alexey Navalny (@navalny) 10 июня 2019 г.

Волкова должны были выпустить из спецприемника в шесть утра, но не выпустили и повезли сразу в ОВД Тверского района, сообщил директор ФБК Иван Жданов. "Сейчас там составляют протокол за ту же акцию 9 сентября, только в Санкт-Петербурге, по ст. 20.2 часть 3", - написал он в своем телеграм-канале.

Часть 3 - это нарушение правил митингов, "повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов". По этой части статьи предусмотрено наказание до 15 суток ареста.

При этом в материалах дела еще восемь городов за то же 9 сентября, добавил Жданов. По его словам, "полицейские прямо говорят, что остальные города тоже в ход пойдут".

"Если так (а вот тут исключительный случай, когда нет оснований не доверять сотрудникам полиции), держать Леонида будут до октября", - опасается Жданов.

Жена Волкова рассказала "Медиазоне", что в оба мобильных телефона Волкова между батареей и контактом были вклеены кусочки скотча, поэтому аппараты не заряжались. Сам Волков предполагает, что это было сделано, чтобы он не смог предупредить о своем новом задержании, пишет издание.

Во время отбывания 20 суток ареста на Волкова был составлен административный протокол по статье о неуважении к власти. Однако позже суд вернул дело назад в полицию для устранения недостатков.

Причиной для составления протокола стала фраза "Путин - сказочный ****", опубликованная в апреле в "Твиттере" Волкова. Публикация была посвящена другому административному делу, заведенному за эту же фразу.

Навальный получил за организацию акции протеста 9 сентября 20 суток ареста. Хотя в тот день он отбывал административный арест в 30 суток.