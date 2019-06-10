Индия: пожизненный срок 6 мужчинам за изнасилование и убийство девочки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По всей Индии прошли демонстрации - люди выражали возмущение убийством девочки

Шестеро из восьми мужчин, обвинявшихся в массовом изнасиловании, пытках и убийстве восьмилетней девочки в контролируемой Индией части Кашмира, были признаны виновными специально созванным судом и приговорены к длительным срокам заключения.

Тело восьмилетней девочки из кочевого мусульманского племени гуджар было найдено в январе 2018 года в лесу, неподалеку от города Катуа в штате Джамму и Кашмир.

После ареста восьмерых подозреваемых многие индуистские организации и адвокаты провели демонстрации в их защиту.

Трое из обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению. Трое полицейских были признаны виновными в уничтожении вещественных доказательств и получили срок по пять лет каждый.

Все обвиняемые отрицали свою вину. Сын одного из осужденных был признан невиновным.

Что произошло?

Девочка исчезла в 2018 году в канун Ноовго года. Ее изувеченное тело было найдено почти три недели спустя.

Следователи заявляют, что девочку держали в местном индуистском храме, где ей вводили снотворное, чтобы она оставалась без сознания.

В обвиненительном заключении говорится, что ее насиловали и истязали несколько дней подряд, после чего она была убита.

Обвинение также утверждает, что нападавшие хотели запугать кочевников-гуджаров, с тем чтобы те покинули этот район.

Согласно официальной статистике, каждые 15 минут в Индии как минимум один ребенок подвергается сексуальному насилию. Эксперты говорят, что число жертв на самом деле гораздо выше.

Кто эти насильники?

Среди шестерых осужденных - бывший госчиновник и четверо полицейских.

Обвинения также предъявлены одному несовершеннолетнему, суд над которым пройдет отдельно.

Следователи утверждают, что 60-летний бывший госчиновник Санджи Рам организовал это преступление при помощи четверых полицейских - Сурендера Верма, Ананда Датта, Тилака Раджа и Дипака Хаджурия.

После того, как суд признал их виновными, адвокат семьи убитой девочки сказал в интервью Би-би-си, что решение судей соответствует духу конституции и что вся страна поддерживала семью девочки вне зависимости от религиозной принадлежности.

Адвокат осужденных утверждает, что все дело основано на косвенных уликах, и призывал суд приговорить обвиняемых к минимальному сроку заключения. Он также настаивал, что они - единственные кормильцы своих семей.

"Мы добьемся справедливости"

Дивья Арья, Би-би-си

Когда я нашла мать погибшей девочки, та сидела на холме вместе со своей старшей дочерью и другими родственниками.

Вокруг паслись овцы и козы. Семья не знала вердикта суда.

Когда я сказала матери, что шестеро из обвиняемых были признаны виновными, она заплакала и благословила меня за то, что я принесла хорошую новость.

Ни у нее, ни у родственников не было денег на то, чтобы самим поехать в суд - слушания были перенесены в штат Пенджаб. Семья зарабатывает на жизнь, лишь продавая своих овец и коз.

"Я всегда верила в справедливость, а Господь дал мне сил бороться", - сказала она.

Она также добавила, что если оба основных зачинщика не будут приговорены к смертной казни, то семья подаст апелляцию. "Мы не будем ни есть, ни пить, до тех пор, пока не восторжествует справедливость в деле с нашей дочерью", - сказала она.

Ее старшая дочь, которой сейчас 15 лет, говорит, что и она и остальные девочки теперь живут в постоянном страхе, боятся индуистов и не выходит из дому без сопровождения кого-то из взрослых.

Реакция

В контролируемой Индией части Кашмира сообщения об убийстве девочки появились сразу, но в остальных штатах Индии об этом стало известно лишь в апреле, после того, как правые индуистские группировки стали проводить демонстрации в поддержку обвиняемых.

Но после того, как стали известны подробности пыток и изнасилований, по всей Индии прокатились демонстрации протеста.

Возмущение широкой публики лишь возросло после того, как два министра правящей про-индуистской партии Бхаратия Джаната (БДП) приняле участие в митинге, созванном в защиту обвиняемых.

Но в результате этого убийства в Индии был принят закон, предусматривающий смертную казнь для тех, кто изнасиловал ребенка младше 12 лет.

"Лицо дочери постояяно стоит у меня перед глазами, и эта боль меня никогда не покинет. Когда я вижу других детей ее возраста, которые радостно играют, мое сердце этого не может вынести", - говорит мать убитой девочки.

Несмотря на поддержку со стороны индийского общества, семья девочки говорит, что не чувствует себя в безопасности в районе Катуа, населенном в основном индуистами.