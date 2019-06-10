ОНК: служба собственной безопасности МВД начала проверку по делу журналиста Голунова

Служба собственной безопасности МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

"То, что проверка началась, нам говорили. И служба собственной безопасности МВД, и прокуратура будут работать рука об руку, но результатов мы еще не видели, возможно, прошло мало времени", - рассказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы" (цитата по РИА Новости).

Никулинский суд Москвы в минувшую субботу отправил Голунова под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

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