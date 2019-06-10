Правообладатель иллюстрации Rbk/vedomosti/kommersant

Весь тираж газет "Ведомости", "Коммерсант" и РБК, на первой полосе которых было вынесено заявление в защиту журналиста Ивана Голунова, в Москве и Санкт-Петербурге был полностью раскуплен к середине дня.

Корреспондент Би-би-си потратила два часа в Москве, чтобы собрать полный комплект газет с передовицами о Голунове. Ни одной из трех газет, поддержавших журналиста, не оказалась в ларьках с прессой у Савеловского вокзала. Продавщицы рассказали репортеру, что поступившие в продажу выпуски раскупили еще ранним утром.

Не удалось найти газеты и в супермаркетах у станции метро "Менделеевская". В переходе у этой станции обнаружился выпуск РБК - "Ведомостей" и "Коммерсанта" при этом уже не осталось.

Продавщица ларька у "Новослободской" еще до того, как корреспондент Би-би-си успела задать вопрос, смеясь, сказала, что газет с Голуновым на первой полосе давно нет. В итоге все три выпуска нашлись на входе в одно из кафе на Белой площади у станции метро "Белорусская". К обеду их там уже не осталось.

Ставшие раритетными издания появились в продаже на сервисе "Авито". На момент публикации цены варьировались от 500 рублей за один экземпляр до 228 тысяч рублей за все три газеты.

"Требуем детальной проверки действий сотрудников МВД"

В понедельник бумажные версии российских газет "Ведомости", "Коммерсант" и РБК вышли с одинаковыми картинками на первой полосе: "Мы Иван Голунов". Это первый случай в истории трех изданий, когда они отдают первую полосу для совместного заявления.

"Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову, - сказано в нем. - Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство".

"Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью, - говорится далее. - Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации".

"Мы считаем, что выполнение этих требований принципиально важно не только для журналистского сообщества России, но и для всего российского общества в целом. Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех", - подчеркивается в заявлении.

Журналист-расследователь, публиковавшийся в последние месяцы на "Медузе", был задержан полицейскими в четверг и обвинен в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам он настаивает, что наркотики ему подбросили; коллеги Ивана Голунова убеждены в его невиновности и начали масштабную кампанию в его поддержку, частью которой стал и редкий демарш трех российских деловых изданий.

Поздно вечером в субботу, вопреки ожиданиям, позиции следствия и обычной практике российских судов по таким делам, Никулинский суд в Москве поместил журналиста под домашний арест на два месяца.

Официальная версия следствия вызвала множество вопросов: в частности, в полицейских протоколах утверждается, что физическая сила к Голунову не применялась, а врачи засвидетельствовали у него ссадины; почти все распространенные МВД фотографии квартиры журналиста оказались сделанными в другом месте.