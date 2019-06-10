Турция обвинила Исландию в неуважении к турецким футболистам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сборная Турции пока выигрывала все отборочные матчи к ЧМ-2020

Власти Турции выразили возмущение по поводу того, как исландские пограничники обошлись с ее национальной сборной по футболу в международном аэропорту Рейкьявика.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал поведение исландских пограничников и сотрудников таможни неприемлемым с дипломатической и гуманитарной точки зрения и написал в "Твиттере", что Турция примет необходимые меры.

Турецкую сборную продержали три часа на таможне, проверяя багаж каждого футболиста по нескольку раз.

Затем, когда команда наконец прошла таможенный досмотр, футболистов окружили журналисты, один из которых совал в лицо игрокам щетку для мытья туалета вместо микрофона.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что Анкара уже направила властям Исландии официальный протест. Исландские власти пока никак не комментируют этот инцидент.

Турецкая сборная прибыла в Исландию в воскресенье. Во вторник состоится отборочный матч между Исландией и Турцией для чемпионата Европы по футболу 2020 года.

На данный момент Турция лидирует в группе H, выиграв три матча подряд. В субботу Турция разгромила сборную Франции со счетом 2:0.

Нападающий клуба "Бешикташ" Бурак Йылмаз подтвердил, что сборная провела на таможне три часа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил свое неудовольствие. До того, как он был избран мэром Стамбула в 1994 году, он играл в полупрофессиональной футбольной команде.

Его представитель заявил, что подобное отношение к национальной сборной неприемлемо.

"Наше государство и наш народ полностью поддерживают национальную сборную, которая даст достойный ответ на стадионе", - сказал он.

Недопустимо или просто досадно?

После субботнего матча между Турцией и Францией обострились и без того непростые дипломатические отношения двух стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слышал свист турецких фанатов во время исполнения французского гимна, и назвал это недопустимым.

В понедельник глава французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Граэ назвал эпизод со свистом досадным, но отметил, что не стал бы называть это инцидентом. Его ответ означает, что Париж все-таки не намерен осложнять отношения с Турцией.

Президент Макрон считается одним из главных противников членства Турции в ЕС. Переговоры с Анкарой по поводу вхождения в состав блока в данный момент приостановлены.