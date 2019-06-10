"Он создал их мужчиной и женщиной". Ватикан предложил свою концепцию гендерной идентичности
Ватикан выпустил документ, в котором подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности, принятой во многих странах.
31-страничный доклад называется "Он создал их мужчиной и женщиной".
В нем говорится о кризисе в образовании, а также отмечается, что современный подход к гендерной идентичности уничтожает концепцию природы и дестабилизирует институт семьи.
Документ вызвал критику со стороны ЛГБТ-сообщества.
Он был выпущен Конгрегацией католического образования в качестве учебного пособия для тех, кто работает с детьми.
Хотя документ не подписан папой Франциском, он содержит цитаты из выступлений понтифика.
Авторы пособия призывают к диалогу, но при этом дают инструкции по некоторым темам, в том числе в адрес трансгендеров.
В целом авторы критикуют современную концепцию гендера как более сложного понятия, чем простое разделение на два пола.
В докладе утверждается, что современные гендерные теории отходят от природы и вместо этого движутся в сторону абсолютного выбора на основе чувств человека.
Также в пособии сказано, что переменная сексуальная идентичность часто основана лишь на "сомнительном понимании свободы на основе чувств и желаний".
"Вредный инструмент"
Как отмечают авторы, гендерная принадлежность должна определяться не человеком, а богом: "Священное писание показывает мудрость решений Создателя, который дал человеку его тело, его мужскую и женскую сущность".
Образовательные институты должны в единой манере обучать "истинной природе человека" на основе четкой и убедительной антропологии, говорится в документе.
При этом в пособии отмечается, что дети и молодые люди должны уважать всех людей, и никто не должен страдать от насмешек и дискриминации.
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Американская организация ЛГБТ-католиков New Ways Ministry назвала документ вредным инструментом, который будет использоваться во вред не только трансгендерам, но также лесбиянкам, геям и бисексуалам.
Глава организации Фрэнсис Де Бернардо отверг утверждение о том, что люди сами выбирают свой пол.
В своем заявлении он отметил, что документ запутает тех, кто страдает от проблем с гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией.
По его словам, Ватикан в этом вопросе возвращается в средневековье.