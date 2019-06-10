Работники завода "ГАЗ" пришли к посольству США в Москве. Они просят отменить санкции

Около трех десятков сотрудников автомобильного завода "ГАЗ", принадлежащего миллиардеру Олегу Дерипаске, вышли на пикет против санкций в центре Москвы рядом с посольством США. С тех пор, как в апреле 2018 года США ввели санкции в отношении нескольких российских компаний, их рабочие еще ни разу не протестовали против решения американских властей.

Рабочий совет группы "ГАЗ" провел пикет против американских санкций в центре Москвы напротив здания посольства США на Новинском бульваре. Санкции могут вступить в силу 6 июля, если не будет предоставлена очередная отсрочка.

Протестующие сначала прошли под окнами Американского центра в Москве, а потом перешли дорогу по подземному переходу и встали напротив здания. В руках они держали качественно напечатанные плакаты.

На плакатах были напечатаны лозунги "Не дави на ГАЗ!", "Санкции против ГАЗа - санкции против меня и моих детей". Также было несколько плакатов с надписями на английском: "Санкции убивают кооперацию", "Спасите ГАЗ, спасите меня", "Санкции вредят нам, а не Путину. Против кого воюете?"

Протестующие были одеты в форму группы "ГАЗ", чистые белые кепки и шарфы с хештегом #SaveGAZ. Они приехали на одном автобусе.

"Я работаю на этом предприятии более 25 лет, я вижу прекрасно, что творится. Поставщики не хотят работать с нами. Если санкции не будут сняты, мы потеряем свои рабочие места", - говорит сотрудница завода Ирина Сарапкина.

Участник протеста Максим Гусев говорит, что уровень локализации производства позволяет "ГАЗу" использовать 30-50% импортных комплектующих: "Завтра, если ввести санкции, мы просто не сможем работать с этими партнерами, и конвейер остановится".

"Как дальше жить, мы не понимаем. У нас в [Нижегородской] области нет крупного машиностроительного предприятия, куда пойти - не знаем. Единственное - идти на рынок торговать или в магазин. У нас 40 тысяч сотрудников", - говорит сотрудник завода Сергей Панков.

Рабочий совет "ГАЗа" был создан в конце мая 2019 года. "Это своевременный шаг в условиях угрозы санкций", - заявлял тогда руководитель совета Евгений Морозов. Представитель совета Елена Загустина говорила, что рабочие уже пытались встретиться с послом США Джоном Хантсманом, но получили отказ: "Через своего заместителя посол отписал: "Обращайтесь, мол, к своему правительству".

10 июня Морозов и Загустина передали в посольство письмо на английском с просьбой снять санкции, адресованное послу США в России Джону Хантсману. "Сказали, что в данный момент ответить не смогут, но через какое-то время дадут ответ", - сказал Морозов после короткой встречи с представителем посольства сразу за воротами.

В пресс-службе посольства США Би-би-си напомнили, что цель санкций - вынудить власти России изменить свое поведение на Украине, и ограничительные меры останутся в силе, пока Россия этого не сделает.

В апреле 2018 года минфин США объяснял включение крупных российских бизнесменов и некоторых их компаний в санкционный список тем, что они связаны с российскими властями и должны разделить ответственность за действия Кремля в Сирии и Украине, а также за кибератаки, в которых подозревают связанных с Кремлем хакеров.

Олег Дерипаска, который контролирует группу "ГАЗ", владел дипломатическим паспортом и представлял интересы российского государства в нескольких странах, говорилось в сообщении ведомства.

Что происходит с "ГАЗом"?

Группа "ГАЗ" оказалась в числе активов Олега Дерипаски, в отношении которых в апреле 2018 года были введены американские санкции. Впоследствии миллиардер смог вывести часть активов из-под санкций. В частности, ограничения были сняты с En+, "Евросибэнерго" и "Русала".

Взамен предприниматель снизил свою долю в этих структурах ниже контрольной. В советы директоров En+ и "Русала" были введены независимые директора, в том числе граждане США и европейских стран, не связанные с Дерипаской.

"Группа ГАЗ уже более года находится в процессе переговоров с Минфином США", - сообщили Би-би-си в компании.

В апреле 2019 года Дерипаска заявил, что готов отказаться и от контроля в группе "ГАЗ", но успех перегоров с минфином США маловероятен. Дерипаска говорил, что в случае с автомобильным заводом заинтересованность властей США в снятии санкций ниже, потому что "ГАЗ" работает только в России, в то время как "Русал" владеет заводами по всему миру.

Тогда же миллиардер заявил, что группе "ГАЗ" грозит банкротство или национализация. По его словам, некоторые партнеры уже отказываются от сотрудничества с компанией. В частности, год назад прекратила руботу сборочная линия легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz, которая была размещена на мощностях "ГАЗа".