Экс-главу волгоградского СКР задержали по делу о покушении на губернатора

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Бывшего руководителя волгоградского управления Следственного комитета России задержали по делу о покушении на местного губернатора. Об этом сообщается на сайте СКР.

В операции по его задержанию принимали участие сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Имя задержанного в пресс-релизе не уточняется.

Днем 10 июня издание "Блокнот-Волгоград" сообщило об обысках в служебном кабинете и по месту жительства экс-главы регионального управления СКР Михаила Музраева.

Позже издание уточнило, что Музраева могли задержать по делу о покушении на нынешнего губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Официально эта информация не подтверждена.

Покушение на Бочарова было совершено 16 ноября 2016 года: неизвестные проникли на территорию дома Бочарова и подожгли одну из стен. По версии следствия, к преступлению причастны пять человек.

23 мая 2019 года в Москве был задержан криминальный авторитет Евгений Ремезов, которого правоохранительные органы считают лидером группы, причастной к поджогу.

По данным ФСБ, личности всех пятерых причастных к покушению установлены, трое из них были задержаны в 2017 году.