Вертолет аварийно приземлился на небоскребе Манхэттена. Пилот погиб
Вертолет совершил аварийную посадку на крыше небоскреба в Нью-Йорке, сообщает городская пожарная служба. Пилот вертолета погиб.
По словам прибывшего на место инцидента губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, офисное здание зашаталось после неудачной посадки вертолета. Об этом же рассказывают и очевидцы происшедшего.
Куомо также сообщил, что на крыше произошел пожар, который удалось потушить. Часть находившихся в небоскребе людей была эвакуирована, никто не пострадал.
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Губернатор отметил, что любая новость о крушении воздушного судна пугает нью-йоркцев после катастрофы 11 сентября 2001 года.
Инцидент произошел около 14:00 в понедельник в дождливую и туманную погоду.
Президенту США Дональду Трампу доложили о случившемся, сообщает пресс-служба Белого дома.
По информации издания New York Post, на крыше здания на Седьмой авеню, где приземлился вертолет, нет вертолетной площадки.
Фотографии и видеозаписи с места инцидента появляются в социальных сетях.