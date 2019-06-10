Вертолет аварийно приземлился на небоскребе Манхэттена. Пилот погиб

  • 10 июня 2019
Пажар на Манхэттене Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption К месту крушения вертолета прибыли пожарные бригады

Вертолет совершил аварийную посадку на крыше небоскреба в Нью-Йорке, сообщает городская пожарная служба. Пилот вертолета погиб.

По словам прибывшего на место инцидента губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, офисное здание зашаталось после неудачной посадки вертолета. Об этом же рассказывают и очевидцы происшедшего.

Куомо также сообщил, что на крыше произошел пожар, который удалось потушить. Часть находившихся в небоскребе людей была эвакуирована, никто не пострадал.

Губернатор отметил, что любая новость о крушении воздушного судна пугает нью-йоркцев после катастрофы 11 сентября 2001 года.

Инцидент произошел около 14:00 в понедельник в дождливую и туманную погоду.

Президенту США Дональду Трампу доложили о случившемся, сообщает пресс-служба Белого дома.

По информации издания New York Post, на крыше здания на Седьмой авеню, где приземлился вертолет, нет вертолетной площадки.

Фотографии и видеозаписи с места инцидента появляются в социальных сетях.

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