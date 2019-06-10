Вертолет аварийно приземлился на небоскребе Манхэттена. Пилот погиб

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption К месту крушения вертолета прибыли пожарные бригады

Вертолет совершил аварийную посадку на крыше небоскреба в Нью-Йорке, сообщает городская пожарная служба. Пилот вертолета погиб.

По словам прибывшего на место инцидента губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, офисное здание зашаталось после неудачной посадки вертолета. Об этом же рассказывают и очевидцы происшедшего.

Куомо также сообщил, что на крыше произошел пожар, который удалось потушить. Часть находившихся в небоскребе людей была эвакуирована, никто не пострадал.

Губернатор отметил, что любая новость о крушении воздушного судна пугает нью-йоркцев после катастрофы 11 сентября 2001 года.

Инцидент произошел около 14:00 в понедельник в дождливую и туманную погоду.

Президенту США Дональду Трампу доложили о случившемся, сообщает пресс-служба Белого дома.

По информации издания New York Post, на крыше здания на Седьмой авеню, где приземлился вертолет, нет вертолетной площадки.

Фотографии и видеозаписи с места инцидента появляются в социальных сетях.

Пропустить Twitter пост , автор: @FDNY FDNY members are operating on scene at 787 7th Ave in Manhattan, helicopter crash landing. — FDNY (@FDNY) 10 июня 2019 г.

Пропустить Twitter пост , автор: @LHKoonce 787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH — Lance Koonce (@LHKoonce) 10 июня 2019 г.