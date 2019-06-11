Хакеры украли фотографии из базы данных погранслужбы США

Правообладатель иллюстрации US Customs and border protection

Фотографии людей, пересекавших американскую границу, и номеров их автомобилей были похищены в результате кибератаки, сообщает пограничная служба США. Количество путешественников, фотографии которых украдены, не сообщается, но служба обрабатывает данные более миллиона человек каждый день.

Кибератака на фирму-подрядчика Погранично-таможенной службы США произошла в мае, но сообщили о ней только в понедельник. Официально название фирмы-подрядчика не раскрывается, но вероятно хакеры взломали компанию Perceptics, которая занимается внедрением технологий распознавания лиц на границе.

Слово Perceptics содержалось в названии документа с заявлением погранслужбы об атаке.

Фото американцев и туристов, пересекавших границу в аэропортах, похищены при этом не были.

В погранслужбе говорят, что фотографии хранились на серверах подрядчика в нарушение внутренних правил. Пограничники уверяют, что база не была выставлена на продажу в даркнете, однако журналисты сайта Register еще в конце мая обнаружили в "темном" сегменте интернета большой архив данных компании Perceptics, который можно было скачать бесплатно.

Register приводит скриншот со страницы с архивами, один из них называется "база данных номеров". Всего в архивах 65 тысяч файлов, но кроме фотографий в базе были и другие файлы, так что речь может идти и о другом массиве данных.

В погранслужбе не сообщают, данные скольких человек были похищены. В официальной статистике службы указано, что в среднем она каждый день обрабатывает данные около миллиона человек, пересекающих границу на автомобилях и пешком.

Американские пограничные службы все шире осваивают технологии распознавания лиц. В марте президент Дональд Трамп подписал указ о сборе биометрической информации всех пересекающих границу США людей. Правовая база для этого была заложена при администрации Обамы.

В марте издание Buzzfeed сообщало со ссылкой на НКО Electronic Privacy Information Center, что в течение следующих двух лет американские пограничники должны расширить применение этих технологий до такой степени, чтобы сканировать лица примерно ста миллионов авиапассажиров, вылетающих из США, каждую неделю.