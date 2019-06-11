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Новое в деле Голунова

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что ни на одном из предметов, изъятых в квартире журналиста "Медузы" Ивана Голунова, не обнаружено его отпечатков.

Также в понедельник стало известно, что эксперты МВД не обнаружили наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук журналиста.

Экспертиза пакетов с веществами, по заявлению полиции, обнаруженных у Голунова, должна быть завершена во вторник во второй половине дня. В официальном заявлении полиции говорится, что на пакетах нашли отпечатки нескольких человек.

В понедельник ведущие деловые издания России вышли с передовицей "Я/мы Иван Голунов". Их раскупили уже утром. Корреспондентка Би-би-си потратила два часа в Москве, чтобы собрать полный комплект газет с передовицами о Голунове.

Издание "Проект" со ссылкой на два анонимных источника в Кремле пишет, что дело Голунова российские власти хотят во что бы то ни стало завершить до 20 июня.

На этот день назначена "прямая линия" президента Владимира Путина. Собеседник "Проекта" в силовых структурах сомневается, что Голунова могут освободить так быстро, но констатирует, что полиция не предъявила убедительных доказательств вины спецкорреспондента "Медузы".

"В пользу Голунова позиция руководства администрации президента: ее глава Антон Вайно согласовывал решение о том, чтобы журналиста поместили под домашний арест, а не в СИЗО", - утверждает один из источников издания.

Омбудсмен Татьяна Москалькова в понедельник заявила "Медузе", что система расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков дискредитирована. "Нужно очень серьезным образом пересмотреть законодательство и правоприменительную практику", - сказала она.

Директор фонда "Русь Сидящая" Ольга Романова рассказывает о том, как в России фабрикуются дела по наркотическим статьям, описывая случаи из своей правозащитной практики. Она пишет, что полицейские зачастую по сути сотрудничают с крупными дилерами, задерживая более мелких.

Одни повышают на этом статистику раскрываемости, другим позволяют спокойно торговать наркотиками.

"В Уголовном кодексе РФ достаточно статей, карающих за фальсификацию доказательств. Более того, имеется статья, карающая судей за вынесение заведомо неправосудного приговора. Но это мертвые, нерабочие статьи", - отмечает правозащитница на сайте Carnegie.ru.

New York Times во вторник подробно рассказывает о протестах в поддержку Ивана Голунова в России.

"Мы (тоже) Иван Голунов", - пишет лондонская Times в своей редакционной колонке (пейволл). "В общих интересах, и не в последнюю очередь в интересах граждан России, было бы, если бы обвинения в адрес Голунова сняли. Он должен свободно работать, разоблачая коррупцию в высших эшелонах российской власти", - пишет газета.

"Кремль уступил после протестов", - с таким заголовком в бумажной версии выходит новость о деле Ивана Голунова в Guardian (она доступна онлайн под другим заголовком).

Если вы мало знакомы с публикациями Ивана Голунова, то мы, подобно ряду других СМИ, тоже собрали наиболее заметные из них.

Рейтер нашел еще одного "друга Путина"

"Многолетний независимый директор "Роснефти", исполнительный директор оператора газопровода "Северный поток -2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 10 лет назад тайно и бесплатно получил фантомную долю в инвестбанке "Ренессанс Капитал", - пишет издание The Bell со ссылкой на эксклюзивный материал агентства Рейтер.

Само расследование Рейтера по большей посвящено другому человеку - американскому банкиру Роберту Форзмену. Агентство проанализировало утекший в сеть архив электронной почты инвесткомпании "Ренессанс-Капитал", сделав из этого историю о том, как американский банкир развивал связи с Кремлем, а потом использовал их для обогащения.

WSJ: Убитый брат Кин Чен Ына был информатором ЦРУ

Сводный брат правителя Северной Кореи Ким Чон Нам, убитый 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, был информатором ЦРУ, пишет газета Wall Street Journal (пейволл) со ссылкой на анонимные источники. Подтвердить эту информацию ни одному другому СМИ не удалось. Источники в правительстве США говорят, что Ким Чон Нам не обладал достаточной степенью влияния в КНДР, чтобы иметь доступ к ценной информации.

Осужденного за наркотики главу "Мемориала" в Грозном освободят по УДО

В Чечне суд удовлетворил прошение правозащитника Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении. В марте он был приговорен к четырем годам колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков. Решение, как сообщается, должно вступить в силу через 10 дней.

Сам Титиев вину не признал, а свое дело называл политическим.

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Работники завода ГАЗ требуют отменить американские санкции

В Москве у американского посольства прошел митинг работников автозавода ГАЗ с требованием отмены американских санкций.

США в апреле 2018 года ввели санкции против компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске. В их числе оказалась и группа ГАЗ.

Впоследствии миллиардер смог вывести часть активов из-под санкций, снизив в них свою долю ниже контрольной. В частности, ограничения были сняты с En+, "Евросибэнерго" и "Русала". Группа ГАЗ уже более года ведет с минфином США аналогичные переговоры, сообщили в компании.

Протестующие были одеты в форму группы ГАЗ, чистые белые кепки и шарфы с хештегом #SaveGAZ. Они приехали на одном автобусе.

В пресс-службе посольства США Би-би-си напомнили, что цель санкций - вынудить власти России изменить свое поведение на Украине и ограничительные меры останутся в силе, пока Россия этого не сделает.

Кризис в Молдове

Политический кризис в Молдове продолжается. Пророссийский президент страны Игорь Додон по решению Конституционного суда отстранен от должности. Это произошло после того, как он отказался распустить парламент, что, по мнению судей, он обязан был сделать, поскольку парламентарии не смогли в установленный конституцией срок сформировать правящую коалицию. В последние дни, как утверждает Додон, коалиция все же сложилась. Запутались? Мы попробовали объяснить в 100 и 500 словах.

Арест Леонида Волкова

Организатор политических кампаний Алексея Навального Леонид Волков снова оказался под административным арестом. Он едва успел отбыть 20 суток в связи с организацией митинга в сентябре прошлого года. Его адвокаты и соратники считают, что основанием для нового ареста стала видеотрансляция, в которой он перечислял города, в которых проходили митинги против пенсионной реформы. Эта же трансляция уже фигурировала в предыдущем административном производстве, но в ней находят все новые и новые нарушения, считают адвокаты оппозиционера.

Волков уверен, что таким образом силовики не дают ему работать на кампании в Мосгордуму, куда выдвигаются многие из сторонников Навального, и координировать муниципальную кампанию в Петербурге.

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