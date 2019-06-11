Жители Чечни и Дагестана конфликтуют из-за дорожного знака на границе

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На Северном Кавказе возникла новая конфликтная ситуация из-за границ. 10 июня жители Дагестана начали сообщать, что в районе Кизляра появился дорожный знак с надписью "Чеченская республика, Шелковской р-н", в соцсетях вскоре появилось видео, на котором группа мужчин его демонтирует. В ночь на вторник спикер чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что Чечня не собирается отдавать свою землю.

"Мы и пяди своего не отдадим. Знаки поставят обратно. Почему? Потому что они там должны быть", - сказал Даудов во время прямого эфира в "Инстаграме".

Так он отреагировал на сообщения о том, что жители Дагестана снесли дорожный знак с надписью "Чеченская республика, Шелковской р-н", который, по их мнению, был установлен на территории, относящейся к Кизлярскому району Дагестана.

В соцсетях после этого начали появляться сообщения о том, что к границе с Дагестаном приехали несколько автомобилей с чеченскими силовиками.

РИА "Дербент" сообщает, что утром во вторник Даудов выехал на место, где был демонтирован указатель, и встретился там с руководителем администрации главы и правительства Дагестана Владимиром Ивановым и министром транспорта Шируханом Гаджимурадовым.

В конце января власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками.

Как писал "Кавказский узел", в марте Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок на границе с Кизлярским районом Дагестана, но спустя месяц спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение сведений о границе в госреестр решено приостановить.

В мае "Дагестанское бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке" объявило тендер на землеустроительные работы по установлению границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией, которые должны быть выполнены до 15 декабря.

Спор с Ингушетией

Ранее конфликт, связанный с изменениями границы, произошел между Чечней и другой северокавказской республикой - Ингушетией.

В сентябре 2018 года главы республик подписали соглашение о закреплении границы, согласно которому Ингушетия отдала Чечне участок Сунженского района. Это спровоцировало многотысячные протесты в Магасе, которые продолжались две недели.

В октябре конституционный суд Ингушетии признал закон об установлении границы с Чечней неправомерным и заключил, что сентябрьское соглашение необходимо утвердить на референдуме.

С этим не согласился конституционный суд России, с декабре признавший соглашение об административной границе между Чечней и Ингушетией законным.

В марте 2019 года инициатива властей Ингушетии изменить местное законодательство так, чтобы вопрос об изменении территории не надо было выносить на референдум, вызвал новую волну протестов в республике.

Они обернулись арестами местных активистов и запретом общественного объединения "Совет тейпов ингушского народа".