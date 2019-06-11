Адвокат: Генпрокуратура заинтересовалась понятыми по делу Голунова

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Генпрокуратура запросила у всех подразделений полиции по Западному округу Москвы сведения о понятых и закупщиках, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о наркотиках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Сергей Бадамшин, защищающий журналиста Ивана Голунова.

Полиция именно Западного административного округа возбудила в отношении Голунова дело о покушении на сбыт наркотиков.

Специальный корреспондент интернет-издания "Медуза" был задержан в центре Москвы 6 июня. Как заявили в полиции, при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и весы. 8 июня Голунов был помещен под домашний арест.

Журналист свою вину категорически отрицает. Голунов и его коллеги связывают дело с проводимыми им расследованиями. Он много писал о работе мэрии Москвы и госзакупках, а в суде заявил, что ему поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе.

Экспертизы

В воскресенье главный внештатный нарколог российского минздрава Евгений Брюн в программе "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1" заявил, что эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили следов наркотиков в анализах Голунова.

В понедельник, 10 июня, глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что наркотические и психотропные вещества не обнаружены также на контрольных смывах с ладоней и ногтевых пластин Голунова.

Сам журналист до этого сообщал, что требовал у полицейских взять смывы, чтобы доказать, что он не связан с наркотиками, однако те отказались это сделать. В полиции же утверждали, что от экспертизы отказался сам Голунов.

В понедельник также стало известно, что на пакетах с наркотиками, по заявлению полиции, обнаруженных у Голунова, присутствует ДНК нескольких человек. Главное управление МВД по Москве обещало завершить экспертизу во вторник.

Тогда же адвокат Бадамшин сообщил, что на свертках, которые, как заявляла полиция, были изъяты при обыске, нет отпечатков пальцев Голунова, а дело в отношении журналиста истребовано Генпрокуратурой у полиции.

Чайка следит

С какой целью Генпрокуратура запросила у следствия материалы уголовного дела - для проверки или, например, для изменения подследственности, пока неизвестно, отмечал Бадамшин в беседе с Интерфаксом.

Вечером в понедельник депутат Александр Хинштейн сообщил, что прокуратура Москвы подписала постановление о передаче дела Голунова из МВД в Следственный комитет России, однако представитель СКР заявила, что это не так.

Депутат после этого продолжал настаивать, что постановление о передаче дела из МВД в СКР подписано. "Само постановление не означает, что дело уже передано физически из рук в руки. Это уже технический процесс. Главное, что вынесено процессуальное решение", - писал депутат в "Твиттере".

О внимании Генпрокуратуры к делу Голунова во вторник рассказала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я по этому вопросу вчера разговаривала с генеральным прокурором Юрием Яковлевичем Чайкой. Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем", - сказала Матвиенко на пленарном заседании.

Накануне издание "Проект" сообщило, что в Кремле хотят прекратить уголовное преследование Голунова до 20 июня, когда состоится "прямая линия" с президентом Владимиром Путиным. "Градус общественного недовольства к этому времени стоит снизить", - писало издание со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу заявил: "Я могу это опровергнуть". "Никаких таких установок нет и быть не может", - добавил он.

При этом, по его словам, "президенту докладывалось об этом деле". "Мы ожидаем новостей по экспертизе, которая была анонсирована", - сказал Песков.

Что же касается акции протеста против ареста Голунова, которую журналисты собираются провести 12 июня в центре Москвы, то Песков считает, что проведение подобных мероприятий в День России может стать "препятствием для праздничной атмосферы".