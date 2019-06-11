Навальный опубликовал материал о людях из расследования Голунова

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Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование об имуществе сотрудника ФСБ Марата Медоева и его родственников. Медоев, как ранее писало издание "Проект", упоминался в расследовании, над которым работал журналист Иван Голунов. Его пытались обвинить в покушении на сбыт наркотиков, но в итоге обвинения были сняты.

По данным "Проекта", в расследовании спецкора "Медузы" речь шла о возможной связи двух высокопоставленных сотрудников ФСБ - главы управления по Москве и Московской области генерал-полковника Алексея Дорофеева и его помощника подполковника Марата Медоева - со столичным рынком похоронных услуг.

В расследовании ФБК говорится, что фонд обнаружил у Медоева и его ближайших родственников недвижимость почти на миллиард рублей и связи с московской мэрией.

Что нашел ФБК?

квартира в "Итальянском квартале"

Согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости, которые публикует ФБК, отцу Марата Медоева Игорю может принадлежать квартира площадью 206,4 кв. м в элитном жилом комплексе "Итальянский квартал" рядом с Садовым кольцом.

Ссылаясь на данные портала ЦИАН, ФБК оценивает стоимость этой квартиры приблизительно в 200 млн рублей.

Медоев-старший имеет звание Героя России, он тоже служил и, предположительно, продолжает служить в ФСБ, пишет ФБК.

три квартиры на улице Казакова

Также, говорится в расследовании ФБК, семья Медоевых владеет тремя квартирами в Басманном районе Москвы - на улице Казакова.

Две из них расположены по соседству в одном доме и, по оценкам фонда, могут стоить примерно по 30 млн рублей каждая.

Одна из этих квартир, согласно выпискам из ЕГРН, принадлежит Медоеву-старшему, а другой до 2014 года владел Медоев-младший.

Еще одна квартира (двухэтажная, площадью 179,6 кв.м), находится в доме, расположенном в 200 метрах, и, как предполагает ФБК, ее стоимость может достигать около 80 млн рублей.

Согласно выпискам, сначала она принадлежала жене Медоева-старшего Ирине, а затем по договору дарения была передана его дочери Майе Овсянниковой. Квартира, принадлежавшая до 2014 года Медоеву-младшему, была продана Петру Овсянникову - мужу Майи.

Полный тезка Овсянникова, отмечает ФБК, работает в московской мэрии и возглавляет Службу контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Однако доказательств того, что это один и тот же человек, ФБК не приводит. Мэрия публикацию пока не прокомментировала.

нежилое помещение на Казакова

За домом, где находится двухэтажная квартира Майи Овсянниковой, расположено нежилое помещение площадью 948 кв.м., пишет ФБК.

Его владельцем, согласно данным ЕГРН, является Игорь Медоев. Из данных госзакупок следует, что в 2017 году помещение было сдано в аренду Московской административной дорожной инспекции.

Согласно контракту, на который ссылается ФБК, МАДИ может платить за аренду помещения 2 млн рублей в месяц.

По данным из открытых источников, до 2016 года руководителем МАДИ был Юрий Овсянников. ФБК предполагает, что он может быть отцом Петра Овсянникова - мужа дочери Медоева-старшего.

Фонд Навального также обращает внимание на то, что выбор помещения под аренду МАДИ был согласован мэрией Москвы.

квартира в Покровском-Стрешнево

ФБК предполагает, что у Медоева-старшего есть еще одна дочь - Эльда Медоева.

Согласно выпискам из ЕГРН, Эльде Медоевой до февраля 2019 года принадлежала квартира площадью 345,9 кв. м в жилом комплексе в районе Покровское-Стрешнево. Похожая квартира на портале ЦИАН стоит 276 млн рублей.

Квартира перешла к Эльде в 2014 году после развода с мужем Михаилом Барановым, пишет ФБК.

По данным СПАРК, Михаил Баранов является совладельцем транспортной компании "Победит Транс", одним из заказчиков которой было минобороны. С 2014 года, когда супруги развелись, фирма Баранова больше не выиграла ни одного подряда, отмечает ФБК.

десять автомобилей и шесть мотоциклов

По подсчетам фонда Навального, в настоящее время подполковнику ФСБ и его родственникам также могут принадлежать десять автомобилей (три Range Rover, три Mercedes разных классов, два внедорожника Audi Q7, один Lexus и один Porsche Cayenne) и шесть мотоциклов - Harley-Davidson и BMW.

Кроме того, в 2017 году Марат Медоев продал автомобиль BMW X5 Валерию Большакову, пишет ФБК. Согласно данным из открытых источников, человек с таким же именем работает начальником отделения в похоронном ГУП "Ритуал".

Дело Ивана Голунова

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Задержание журналиста вызвало беспрецедентное общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, но и политики и артисты.

Три ведущих российских деловых издания "Ведомости", "Коммерсант" и РБК вышли в понедельник с фразой "Мы Иван Голунов" на первой полосе. Во вторник к ним присоединилсь "Православие и мир", телеканал "Дождь", Bell - всего более 10 изданий.

В итоге во вторник министр внутренних дел России Владимира Колокольцев объявил, что ни одна экспертиза не подтвердила причастность Голунова к незаконному обороту наркотиков. Его дело закрыто. Задержавшие его сотрудники отстранены, а два генерала полиции будут уволены.