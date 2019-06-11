Крупнейшая авария на Дунае за 65 лет: со дна подняли затонувший катер

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В Будапеште спасатели подняли со дна катер, в конце мая затонувший после столкновения с крупным лайнером. В результате самой крупной речной аварии на Дунае за последние 65 лет погибли 28 человек.

Водолазы смогли извлечь из обломков катера тела четырех погибших. Тела еще четырех человек по-прежнему не найдены.

Вечером 29 мая в центре Будапешта под мостом Маргариты (мостом Маргит), соединяющим западную часть города (Буду) и восточную (Пешт), столкнулись два судна.

"Викинг" и "Русалка"

Как позже выяснилось, крупный швейцарский круизный лайнер Viking Sigyn врезался в катер Hableany (венг. "Русалка"), протаранив его насквозь.

На борту катера находилось 35 человек - туристическая группа из Южной Кореи и двое членов экипажа, капитан и помощник. Спасти удалось семерых.

По рассказам очевидцев, катер затонул в считанные секунды. Тела нескольких погибших позже удалось обнаружить более чем в 100 км от места аварии - их унесло течением. Капитан "Русалки" до сих пор числится пропавшим без вести. Пока подтверждена гибель девятнадцати южнокорейских туристов и венгерского члена экипажа. Четверо числятся пропавшими без вести.

Проведение спасательных работ осложнялось высоким уровнем воды в Дунае из-за сильного дождя, который шел во время столкновения.

"Течение было очень быстрым, и людей уносило", - рассказала одна из выживших по имени Юнг.

Ни один из пассажиров судна Viking Sigyn не пострадал. Капитана "Викинга", 64-летнего гражданина Украины по имени Юрий (фамилия не называется), арестовали по обвинению в халатности, которая привела к массовым жертвам. По мнению следствия, причиной аварии послужили неграмотные действия капитана более крупного судна.

Media playback is unsupported on your device На борту "Русалки" обнаружили тела еще четырех погибших

На видеозаписи операции можно увидеть, как кабина и верхняя палуба катера выходят из-под воды, после чего водолазы осматривают судно в поисках погибших. Эксперты высказывают опасения в прочности корпуса 70-летней лодки.

Один из водолазов Золтан Папп рассказал, что видимость в мутной быстроходной реке была крайне низкой - иногда ничего не было видно дальше, чем на 10 см."Это было похоже на сильный снегопад или туман", - сказал он агентству Рейтер.Четыре обнаруженных тела официально не опознаны. По информации корреспондента Би-би-си, предположительно, среди них есть капитан судна.

Обломки "Русалки" доставят на сушу, где их осмотрит полиция. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал тщательное расследование аварии совместно с венгерскими властями.