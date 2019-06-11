Взрыв на танкере в порту Махачкалы: что известно

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Три матроса погибли, трое доставлены в больницу с ожогами после взрыва в машинном отделении танкера, произошедшем во время перекачки нефти в порту столицы Дагестана.

Жертвы и пострадавшие

"Обнаружено тело третьего погибшего. Таким образом, количество погибших - три человека. Еще три госпитализированы с ожогами", - сказали Интерфаксу в пресс-службе Росморречфлота.

У одного из пострадавших диагностировано 95% ожогов тела, сообщила представитель республиканского минздрава Залина Муртазалиева. Минздрав Дагестана сообщает о пятерых пострадавших.

Что произошло

В 04:26 утра (время совпадает с московским) поступило сообщение о взрыве в машинном отделении танкера №16. Судно принадлежит "Волжскому пароходству" (входит в UCL Holding миллиардера Владимира Лисина).

В этот момент происходила перекачка нефти с судна. "Танкер стоял под разгрузкой у четвертого причала", - сказали в пресс-службе Росморречфлота.

В машинном отделении "произошел хлопок с последующим возгоранием", говорится в заявлении Следственного комитета России. Возгорание привело к задымлению так называемой жилой надстройки танкера.

На борту судна в этот момент находилось 12 членов экипажа.

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Какие могут быть последствия

"Разлива нефти пока нет", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В республиканском управлении МЧС заявляют, что нет и угрозы разлива нефти в море. Тем не менее, акватория порта Махачкалы закрыта после пожара, говорится в заявлении компании "Транснефть". В нем также сказано, что угрозы возгорания нефти нет.

Источник агентства ТАСС сообщил, что на борту танкера на момент взрыва было около 2 тыс. тонн сырой нефти. По его данным, танкер прибыл из Туркмении.

В пресс-службе Росморречфлота подчеркнули, что инцидент произошел во время санкционированной перекачки нефти: "Шла официальная разгрузка".

Представитель администрации порта сказал ТАСС, что причину произошедшего можно будет установить после того, как будет потушен пожар.

"Сейчас открытого огня нет, дым идет. [Сотрудники] МЧС продолжают заливать [судно]", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе "Волжского пароходства" сообщили, что из 12 членов экипажа на берег эвакуировано девять человек, из них трое госпитализировано.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.