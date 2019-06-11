Мэрия отказалась обсуждать на "Дожде" марш в поддержку Голунова

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Мэрия Москвы отказалась от встречи на "Дожде" с организаторами марша 12 июня в поддержку специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова и заявила, что обратится в прокуратуру.

Ранее стало известно, что одному из инициаторов марша, журналисту "Новой газеты" Илье Азару, позвонил заместитель мэра Александр Горбенко с предложением прийти в мэрию и обсудить безопасность запланированного шествия.

Организаторы акции сделали столичным властям встречное предложение, оно опубликовано на странице мероприятия в "Фейсбуке".

"Мы, инициаторы завтрашнего марша, отказались от кулуарных разговоров с мэрией. Вот наше заявление:

Вечером 10 июня одному из инициаторов акции в поддержку Ивана Голунова журналисту Илье Азару позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и пригласил на встречу. Горбенко хотел обсудить Марш в защиту Ивана Голунова, который начнется 12 июня в полдень, а также безопасность мероприятия. Илья Азар обсудил это предложение с другими инициаторами Марша и сообщил Горбенко наше решение: "Мы не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 000 человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию. Мы хотим, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым и готовы обсудить то, как вы обеспечите безопасность людей, в прямом эфире "Дождя" 11 июня". Горбенко выслушал наше предложение и обещал перезвонить позже. По состоянию на 9 часов 30 минут 11 июня ответ от представителя мэрии не получен, но мы надеемся, что мэрия сделает все для обеспечения безопасности участников акции, и по-прежнему готовы на публичную встречу".

Ответ вице-мэра Москвы Александра Горбенко прозвучал только после полудня в кратком комментарии для Интерфакса. Он сказал, что мэрия будет обращаться в прокуратуру.

"Инициаторы завтрашнего марша не идут на контакт с мэрией для обсуждения безопасности граждан на этом мероприятии, - заявил чиновник. - Предлагают обсуждать это в прямом эфире, но так нельзя - это серьезный вопрос", - сказал Горбенко.

Ранее во вторник начальник управления охраны правопорядка МВД России Станислав Колесник заявил, что полиция готова обеспечить безопасность в центре Москвы, где в среду может состояться акция в поддержку Ивана Голунова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал вопрос проведения маршей в поддержку журналиста Ивана Голунова: "Что касается акций, то это прерогатива, конечно, городских властей, в первую очередь. Но в то же время завтра все-таки выходной день, завтра День России, и поэтому, конечно, представляется, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю: это вопрос городских властей".

Акции с требованием прекратить уголовное преследование журналиста Голунова запланированы в ряде российских городов.

Участники шествия в Москве планируют встретиться в 12 часов дня в центре города и пройти маршем к зданию ГУ МВД на Петровке, 38, где состоятся одиночные пикеты. Мероприятие не согласовано с московскими властями.

Общественный резонанс

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы.

В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Сам Голунов считает свое дело сфабрикованным и связывает его со своим расследованием о похоронном бизнесе. В суде он заявил, что ему поступали угрозы. "Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват", - заявил он.

Дело Голунова вызвало огромный общественный резонанс. В поддержку журналиста выступили коллеги, журналисты других изданий, музыканты и известные общественные деятели.

В понедельник газеты "Коммерсант", РБК и "Ведомости" впервые в истории вышли с одинаковыми первыми полосами в поддержку Голунова.