Матвиенко назвала арест Голунова провокацией или головотяпством

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова непрофессионализмом, головотяпством либо провокацией. Она также заявила, что по делу Голунова должно быть проведено тщательное расследование.

"Это дело получило широкий общественный резонанс, и это оправданно, - сказала Матвиенко журналистам. - Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что самое плохое в этой истории, на мой взгляд".

"Много вопросов, на которые общество должно получить четкие и внятные ответы: почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы фотографии из другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск, почему по время обыска он не присутствовал - это требуется по всем процессуальным нормам?" - спросила Матвиенко.

"Знаете, либо это такой уже непрофессионализм, либо это головотяпство, либо это провокация. Я даже не знаю пока, как это назвать", - возмущалась спикер. По ее словам, общественный резонанс и реакция СМИ гарантирует то, что следствие будет объективным: "Уже невозможно будет по-другому".

Ранее на заседании нижней палаты парламента Мативенко сообщила, накануне разговаривала с генпрокурором Юрием Чайкой и тот, по ее словам, дал "абсолютные гарантии", что дело Голунова будет находиться лично под его контролем.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

"Градус общественного недовольства"

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Задержание журналиста вызвало беспрецедентное общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, но и политики и артисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенту докладывалось об этом деле.

"Надо четко понимать, что в целом проведение следствия - это же не публичное мероприятие. Это нужно учитывать и к этому нужно относиться абсолютно с пониманием. Невозможно следствие проводить полностью в публичном режиме", - отметил он.

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Вечером в понедельник депутат Александр Хинштейн сообщил, что прокуратура Москвы подписала постановление о передаче дела Голунова из МВД в Следственный комитет России, однако представитель СКР заявила, что это не так.

Кроме того, издание "Проект" сообщило, что в Кремле хотят прекратить уголовное преследование Голунова до 20 июня, когда состоится "прямая линия" с президентом Владимиром Путиным. "Градус общественного недовольства к этому времени стоит снизить", - писало издание со ссылкой на свои источники.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу заявил: "Я могу это опровергнуть". "Никаких таких установок нет и быть не может", - добавил он.

Три ведущих российских деловых издания "Ведомости", "Коммерсант" и РБК вышли в понедельник с фразой "Мы Иван Голунов" на первой полосе. Во вторник к ним присоединилсь "Православие и мир", телеканал "Дождь", Bell - всего более 10 изданий.