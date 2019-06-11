"Освобождение Ивана - только начало истории". Реакция на закрытие дела Голунова

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Освобождение журналиста Ивана Голунова вызвало бурную реакцию. Генеральный директор издания "Медуза" Галина Тимченко и ее коллеги - главред "Медузы" Иван Колпаков, один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница The Bell Елизавета Осетинская - поблагодарили всех, кто проявил солидарность.

"Мы рады, что власть услышала общество. Так и должно быть, когда случается несправедливость. Люди, организовавшие силовую операцию против Голунова, не названы. Группа журналистов, которую мы собрали в последние дни, продолжит работу - уже вместе с Иваном. Это только начало, впереди очень много работы - чтобы случившееся никогда не повторилось ни с кем", - говорится в обращении на сайте издания.

Глава СПЧ Михаил Федотов освобождение журналиста назвал общей победой, а также победой гражданского общества, победой надзорных органов, победой здравого смысла, победой закона. "Но мы убеждены в том, что это не должно стать точкой в данной истории, потому что те, кто виновны в этом издевательстве над законом, должны предстать перед судом", - приводит его слова сайт СПЧ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" написала о своих эмоциях в связи с решением главы МВД. "Лучший день. До слез. Счастье", - написала она.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев приветствовал решение об освобождении журналиста "Медузы". "Я думаю, что оно очень важное для самоощущения гражданского общества и солидарности российских журналистов", - сказал Соловьев "Интерфаксу".

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал освобождение Голунова отличной новостью. "Теперь встаёт вопрос уголовной ответственности полицейских, его задержавших. Если наркотики - не Голунова, значит, их. Буду добиваться привлечения их к ответственности", - написал он в своем "Твиттере".

Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова назвала происшедшее торжеством законности. "Законность все-таки восторжествовала. Это решение свидетельствует, что диалог власти, гражданского общества и правозащитников существует", - сказала омбудсмен "Интерфаксу".

Оппозиционер Алексей Навальный новость об освобождении Голунова назвал поводом для ликования. "Это просто восхитительная новость. Это воодушевляющий и мотивирующий пример того, чего может добиться простая солидарность с угнетённым. Нужно ликовать. И особенно важно в такой момент помнить, что сейчас сидит Леонид Волков и сотни таких как Волков с Голуновым по всей стране", - написал политик в своем "Твиттере".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян освобождение Голунова прокомментировала в "Твиттере". "Последний раз я так радовалась за свою страну, когда гуляла по Никольской по время ЧМ, кажется. Потому что этот один Голунов - ни разу ни один Голунов. Это о том, как все устроено. И в какую сторону все будет - потихоньку, со скрипом, но все-таки двигаться впредь", - написала она.

Лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков освобождение журналиста назвал "началом истории". "Ивана Голунова освобождают - лично глава МВД. Но! Освобождение Ивана - это только начало истории. А менты, подкинувшие наркотики? А все политзеки от Леонида Волкова до девочек из "Нового величия"? До завтрашнего полудня у власти еще есть время исправить много других "ошибок", - написал Гудков в "Твиттере".

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал действия правоохранителей ошибками. "Приветствую закрытие дела Голунова - хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям, осуждают около 130 000 человек. Нужна серьёзная реформа 228 статьи УК", - написал Кудрин в "Твиттере".

Видеоблогер Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom, назвал происшедшее победой гражданского общества. "Журналист Иван Голунов, которого пытались по беспределу привлечь к уголовной ответственности подбросом наркотиков, свободен. Уголовное дело закрыто. Гражданское общество одержало маленькую, но важную победу. Ответят ли те, кто это все устроил?" - написал он в "Твиттере".