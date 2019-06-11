В Северной Корее обнаружены сотни полигонов для публичных казней

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Публичные казни - один из основных способов запугивания населения

Южнокорейская неправительственная организация заявила, что ей удалось установить местонахождение 318 мест в Северной Корее, где происходят публичные казни неугодных режиму людей.

Сотрудники правозащитной организации Transitional Justice Working Group за последние четыре года провели собеседования с 610 перебежчиками из Северной Кореи.

Организация задокументировала длящиеся уже десятилетия казни, часто за такие проступки как кража коровы или же просмотр южнокорейских телепрограмм.

По словам южнокорейской организации, казни часто происходят на берегах рек, близ полей, рынков, школ и стадионов.

В своем докладе организация пишет, что для того, чтобы посмотреть на казни, в эти места собираются от тысячи человек и больше. Доклад был обнародован во вторник.

Авторы доклада пишут, что родственников, в том числе и детей, заставляют присутствовать при казни. Тела расстрелянных чрезвычайно редко передают семье. Им также не сообщается место захоронения казненного.

Согласно информации, полученной от перебежчиков, как минимум в одном случае смотреть на казнь был вынужден семилетний ребенок.

Иногда публичные казни проводятся в тюрьмах и лагерях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие северокорейские лагеря можно опознать со спутников

Один из перебежчиков, который сидел в лагере в начале 2000-х годов, говорит, что 80 заключенных заставили смотреть на расстрел трех женщин, которые обвинялись в попытке бегства в Китай.

По словам перебежчика, офицер сказал им, что с ними может произойти то же самое.

В докладе говорится, что подобные публичные казни - один из основных способов запугивания населения.

Расстрелы и повешения

Перебежчики говорят, что чаще всего людей расстреливают. Обычно палачей трое, каждый делает по три выстрела.

Некоторые из перебежчиков говорят, что палачи иногда выглядели пьяными.

"Это происходит потому, что эмоционально тяжело убивать людей", - цитируют авторы доклада одного из перебежчиков.

Также сообщается, что в отдельных случаях людей вешают, но южнокорейская организация добавляет, что, судя по всему, после 2005 года это случается все реже.

Этан Шин, один из авторов доклада, сказал в интервью агентству Франс пресс, что, видимо, число публичных казней сокращается.

Но, добавляет он, Пхеньян, возможно, теперь казнит людей тайно, пытаясь представить КНДР международному сообществу как нормальное государство.

В прошлом были казнены и высокопоставленные чиновники КНДР. В 2013 дядя лидера Северной Кореи Ким Чен Ына был приговорен к смертной казни по обвинению в измене.

Но сообщения о казнях в Северной Корее чрезвычайно сложно подтвердить. Было несколько случаев, когда оказалось, что они не соответствовали действительности.

В 2013 в прессе появились сообщения, что популярная северокорейская певица Хён Сон Воль была казнена, что ее расстреляли автоматными очередями, а весь ее оркестр должен был это наблюдать.

Но в 2014 году она вновь появилась на телеэкранах, а в 2018 была в составе северокорейской делегации, прибывшей в Сеул перед началом зимних Олимпийских Игр.