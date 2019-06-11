Бывшая вилла Елизаветы II на Мальте выставлена на продажу

  • 11 июня 2019
Вилла Гуардаманджа Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Королева говорила, что была счастлива, когда жила на вилле Гуардаманджа

На Мальте выставлен на торги бывший дом королевы Британии Елизаветы II - вилла Гуардаманджа - стоимостью почти 6 млн евро.

Вилла в пригороде столицы страны Валетты - единственное место за пределами Британии, которое королева называла своим домом.

Она жила там между 1949 и 1951 годами, когда еще была принцессой. Незадолго до этого она вышла замуж за принца Филиппа, который тогда служил в королевском военно-морском флоте и был командирован на Мальту.

На данный момент здание нуждается в серьезном ремонте.

Вилла площадью 1560 квадратных метров была построена в 1900 году. На ее территории есть бассейн, конюшни, места для гостей и прислуги.

Королева и принц Филипп жили там до ее коронации. Тогда виллу снимал в аренду дядя принца Филиппа.

Известно, что у королевы остались хорошие воспоминания о тех временах, когда она жила на этой вилле.

"Мне всегда очень приятно посещать Мальту. Я до сих пор помню счастливые дни, когда после нашей свадьбы мы здесь жили с принцем Филиппом", - сказала она во время своего визита на Мальту в 2015 году.

Тогда премьер-министр Мальты Джозеф Мускат подарил Елизавете II написанную акварелью картину с изображением этой виллы.

Но сейчас на Мальте разгорелись споры о судьбе здания. Все хотят, чтобы здание было отреставрировано, но при этом одни требуют, чтобы это делало правительство страны, а другие считают, что этим должны заняться частные инвесторы.

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