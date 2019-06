"Vk mho cucumber". "Твиттер" Дмитрия Медведева кто-то взломал

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Медведев считается активным интернет-пользователем и имеет аккаунты во всех основных соцсетях

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в "Твиттере" был взломан, сообщили в пресс-службе правительства. Хакеры и раньше его взламывали. В этот раз в аккаунте появились странные фразы: "Hop cc very very very hubby cheers cheers her very vav chi hi" и "Vk mho cucumber uovunpniophvoui".

"Аккаунт был взломан. Сейчас контроль восстановлен", - цитирует сообщение пресс-службы Интерфакс.

У Медведева есть англоязычный аккаунт. Там появляются переводы того, что вышло в русской версии. А 12 июня появились два сообщения под публикацией посла Ирака в России Хайдара Мансура Хади с набором латинских букв. Позже эти твиты были удалены.

Правообладатель иллюстрации Meduza

Странные фразы из аккаунта Медведева заметили другие пользователи "Твиттера" и стали подшучивать над премьером.

Над премьером пошутили даже в московском издании, поставив "Твиттер" Медведева в контекст массовых задержаний на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Это не первый случай взлома "Твиттера" Медведева, который известен своей любовью к общению в интернете и гаджетам.

В первый раз "Твиттер" Медведева взломали в августе 2014 года хакеры из "Анонимного интернационала" (он же "Шалтай-Болтай").

В микроблоге тогда появились провокационные сообщения: "Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства...", "Давно хотел сказать! Вова! Ты не прав" и другие. Сотрудникам пресс-службы Медведева понадобился час, чтобы пресечь такие публикации.

В апреле 2013 года злоумышленникам удалось временно получить доступ к учетной записи в соцсети "ВКонтакте".

По подсчетам ТАСС, совокупная аудитория Медведева в "Фейсбуке", "Инстаграме", "Твиттере" и "ВКонтакте" составляет более 12 млн подписчиков.