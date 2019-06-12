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Как освобождали Ивана Голунова

Дело в отношении корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков, закрыто. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Он также заявил, что сотрудники, занимавшиеся делом Голунова, отстранены от работы, а главу УВД по ЗАО, где было возбуждено дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками главного управления МВД по Москве решено уволить.

Представляющий интересы Голунова адвокат Сергей Бадамшин написал в своем телеграм-канале, что "в конечном итоге победили закон и справедливость".

Столь быструю реакцию власти на общественное возмущение по поводу дела Ивана Голунова российские СМИ называют беспрецендентной. Многие также обращают внимание на невероятную солидарность коллег журналиста из других изданий, которые перепечатывали расследования Голунова и высказывали слова поддержки в его адрес.

Происходящее с Голуновым стало главной новостью недели в России, обойти вниманием которую не смогли и федеральные телеканалы. Тему освобождения журналиста затронул даже Иван Ургант в свом вечернем шоу на Первом канале.

Он пошутил, что это был "самый короткий домашний арест в истории", а решение Колокольцева сравнил с названием повести Михаила Салтыкова-Щедрина. "Как один журналист двух генералов отстранил", - иронизировал ведущий.

Интернет-издание The Bellпообщалось с председателем совета директоров "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, который рассказал, как принималось решение об освобождении Голунова.

По словам Муратова, в субботу он вместе с главным редактором "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым встретился в мэрии Москвы с заместителями Сергея Собянина. На встречу был приглашен и начальник ГУ МВД по Москве генерал-лейтенант Олег Баранов.

"Мы долго задавали вопросы, и после этого сторонам стало понятно, что аргументы обвинения страшно шаткие", - говорит Муратов.

По его словам, в принятии решения принимал участие Владимир Путин. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова доложила ему о ситуации и, выйдя, предположила, что сфабрикованными могут быть десятки тысяч приговоров по наркотикам.

Как рассказал Муратов, решение о закрытиир дела было принято еще в понедельник, но следственные органы ждали результатов экспертизы ДНК. Днем 11 июня стало понятно, что никаких следов Голунова на изъятом в его квартире не оказалось.

"Оставался один вариант - вернуть Голунова в профессию и сказать спасибо журналистам и общественности, которые показали важнейший пример солидарности", - сказал Муратов. По его мнению, влияние на ситуацию оказало письмо с требованием освободить Голунова, а также готовность тысяч людей выйти на марш в его поддержку 12 июня.

"Коммерсант" обсудил возможные последствия дела Голунова с юристами, которые сходятся во мнении, что оперативники и следователи, участвовавшие в преследовании журналиста, "безусловно, должны ответить".

Опрошенные изданием юристы также считают, что эта громкая история должна стать поводом для тщательной ревизии всего массива уголовных дел по наркотикам. Политологи, в свою очередь, высказали мнение, что ключевую роль в освобождении журналиста сыграло общественное давление.

"Самый верхний уровень власти опять оказался в ситуации, когда кто-то на среднем уровне решает свои проблемы - а наверху приходится за все отвечать, - сказал изданию Александр Баунов из Московского центра Карнеги. - Путин уже пострадал, Петербургский форум исчез, его затмили новости о Голунове. И было понятно, что дальше повторится ситуация с Кириллом Серебренниковым: на каждой пресс-конференции, на каждых переговорах с иностранными лидерами стали бы капать ему на мозг".

Газета "Ведомости" также пишет о том, что у дела Голунова могут быть серьезные последствия, учитывая его масштаб и резонанс.

"Очевидно, что дезинфекция и регулировка правоохранительной системы - крайне важный, но сложный и долгий процесс, затрагивающий интересы множества людей во власти и вне ее, сопротивление будет сильным", - говорится в колонке "Ведомостей".

"Дело против Голунова фактически закончено. Но дело против системы, в которой стало возможно такое беззаконие, только начинается - иначе такие дела обязательно будут возникать снова и снова. Закон должен соблюдаться всеми и для всех - только тогда победа будет окончательной", - отмечают "Ведомости".

Россия укрепляет свои позиции в Африке

Британская Guardianпишет о расширении российского присутствия на африканском континенте, ссылаясь на документы, полученные лондонским центром "Досье" Михаила Ходорковского.

Из цитируемых документов следует, что Москва пытается расширить свое влияние как минимум в 13 странах континента, в том числе в Ливии, Судане, ЮАР и ЦАР, а также на Мадагаскаре.

Как отмечает колумнист Guardian Люк Хардинг, президент России Владимир Путин активно ищет в Африке новых партнеров и новые рынки после усиления санкций со стороны Запада, но при этом руководствуется и идеологическими соображениями.

"Путин видит Россию как великую державу с широким полем интересов от стран бывшего СССР до Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки", - пишет Хардинг.

Каковы шансы Бориса Джонсона?

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Как отмечает обозреватель издания Филип Джонстон, в гонке за пост лидера тори Джонсон остался единственной значимой фигурой.

Без Джонсона "брексит", вероятно, никогда бы не случился, пишет журналист, поэтому сейчас "настало его время взяться за штурвал и реализовать его".

Как "брексит" расколол семью Джонсонов

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Семью Бориса Джонсона сегодня называют самой "политической" семьей Британии. Политикой на высоком уровне занимались или занимаются отец, брат и сестра Бориса, и в целом клан Джонсонов.

При этом, хоть Джонсоны - воспитанные люди демократических убеждений и не ругаются на публике, их семья являет собой яркий пример раздрая, который случился из-за "брексита" в британском обществе.

Главные новинки и сенсации выставки E3

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Премьеры игр, анонсы будущих релизов, презентации игрового "железа", E3 - это важнейший поставщик новостей в геймерском мире, а для мейджоров индустрии - важнейший инструмент продвижения их продукции.

Что же нового и интересного представлено на выставке в этом году?

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