Столкновения в Гонконге: полиция стреляет по демонстрантам резиновыми пулями

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция применяет против протестующих слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки

Полиция Гонконга приступила к силовому разгону демонстрантов, уже несколько дней протестующих против предлагаемых изменений законодательства об экстрадиции в материковый Китай. На рассвете среды люди в полумасках, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы возле правительственных зданий.

Полиция применяет перцовый газ, дубинки и резиновые пули. В протестах участвуют тысячи человек, это самая масштабная акция с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая.

На среду было назначено второе чтение документа, однако в связи с событиями парламент Особого административного района Гонконг отложил заседание, заверив при этом, что оно состоится в ближайшее время.

Власти Китая настаивают на скорейшем принятии закона, и ожидается, что это произойдет в ходе голосования 20 июня.

"Действия (протестующих) вышли за рамки обычного мирного собрания. Мы призываем их разойтись, иначе нам придется применить силу", - говорится в заявлении полиции Гонконга.

Административный секретарь Гонконга Мэттью Чун призвал демонстрантов снять блокаду с главных улиц и разойтись как можно скорее, сообщает газета Sing Tao Daily.

Но один из участников протеста, молодой человек в черной маске и перчатках, сказал журналисту Франс пресс, что люди не собираются расходиться, пока не заставят власти отказаться от законопроекта.

Политическая партия "Национальный фронт Гонконга" пригрозила, что ее сторонники готовы войти в здание местного парламента и оставаться там бессрочно, пока рассмотрение поправок не будет снято с повестки.

"Одна страна - две системы"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У здания парламента протестующих поливают из брандспойтов

Особый административный район Гонконг - бывшая британская колония, которая после возврата Китаю в 1997 году имеет автономный статус и управляется по принципу "одна страна - две системы".

У Гонконга свои законы, права и свободы его жителей защищены лучше, чем в материковом Китае.

Гонконг имеет соглашения об экстрадиции с 20 странами, включая США и Британию, но не с Китаем. Переговоры по этому вопросу между Гонконгом и материковым Китаем продолжаются около 20 лет.