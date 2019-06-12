В Москве проходит марш в поддержку Голунова. Десятки задержанных

Image caption Полиция перекрыла Мясницкую улицу

В центре Москвы проходит несогласованный с властями марш в поддержку журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. По данным "ОВД-Инфо", задержаны почти 60 человек, в том числе журналисты. Среди задержанных - Алексей Навальный.

Перед началом шествия у станции метро "Чистые пруды" собралось несколько сотен человек, передают корреспондент Би-би-си. В числе собравшихся - политик Алексей Навальный, координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, политолог Глеб Павловский, писатель Григорий Остер.

Полиция призывала собравшихся разойтись и не мешать проходу других граждан. После начала шествия начались задержания. Сейчас они продолжаются.

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По данным проекта "ОВД-Инфо", задержаны более 57 человек (данные на 12:30).

Среди задержанных - журналисты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев, корреспондент телеканала "Дождь" Василий Полонский, главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло.

Навальный также задержан, сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Участники акции говорят, что задерживают в основном тех, у кого майки или значки в поддержку Голунова.

Правообладатель иллюстрации Meduza Image caption Собравшиеся поддержать Голунова пытались пройти шествием по Мясницкой улице

Полиция перекрыла движение по Мясницкой улице. После этого участники марша свернули в переулок.

Другая часть людей двинулась по Бульварному кольцу.

На пересечении Петровского с Цветным бульваром на Трубной площади шествие уперлось в полицейское оцепление. "Пропускай!" - скандировали люди.

Задержание стали более массовыми и жесткими именно на Трубной площади.

Людей обыскивают и отправляют в автозаки. На площади стоит плотной оцепление из сотрудников Росгвардии.

Навальный после задержания выложил фото из автозака в "Инстаграме".

Ходить или не ходить?

Накануне уголовное дело против Голунова было прекращено, он вышел на свободу. После этого журналист заявил, что не собирается сам идти на марш и рекомендует другим провести 12 июня с родными и близкими. К этому же призвала руководитель издания "Медуза", где Голунов работает специальным корреспондентом.

Правообладатель иллюстрации TASYA NIKITENKO Image caption После начала марша начались и задержания

"Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать", - говорилось в заявлении Тимченко, Дмитрия Муратова и Елизаветы Осетинской.

Журналист Илья Азар, который был одним из инициаторов марша, заявил, что придет на "Чистые пруды" в частном порядке.

В эфире "Дождя" к нему подошел офицер полиции и зачитал постановление прокуратуры о том, что проведение шествия не согласовано и будет считаться нарушением закона о массовых предприятий. Азар обратил внимание на то, что в постановлении с его фамилией неправильно указано отчество, после чего полицейский, по его словам, ушел.

Тимченко и главный редактор "Медузы" Иван Колпаков также пришли на "Чистые пруды". "Это никак не противоречит тому, что мы вчера сказали", - сказал журналистам Колпаков, пояснив, что они с Тимченко не могли призывать людей на акцию, но в частном порядке могут в ней участвовать.

"Я не в праве никого ни к чему призывать, - сказала Тимченко. - Каждый должен думать своим умом".

В числе собравшихся - политик Алексей Навальный, координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, политолог Глеб Павловский, писатель Григорий Остер.

Image caption Сергей Удальцов

"Это очень хорошо, прекрасно, классно, что выпустили Ивана Голунова, - сказал Азар. - У марша за свободу Ивана Голунова было три цели. Недостаточно найти, кто подкидывал наркотики. Главное, кто это организовал и заказал. Чтобы власть сейчас не "соскочила" с этой темы".