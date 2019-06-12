Марш в поддержку Ивана Голунова в Москве. Смотрите видеорепортаж
- 12 июня 2019
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Пропустить Facebook пост , автор: BBC News Russian
Posted by BBC News Russian on Wednesday, 12 June 2019
Конец Facebook сообщения , автор: BBC News Russian
Марш в Москве от Чистых прудов до Петровки планировался как акция в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков. 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено, журналиста отпустили. Однако отказываться от марша организаторы не стали.
Корреспондент Би-би-си Андрей Сошников находился около Чистых прудов и рассказывал, что там происходило - на нашей странице в "Фейсбуке".