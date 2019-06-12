Марш в поддержку Ивана Голунова в Москве. Смотрите видеорепортаж

Марш в Москве от Чистых прудов до Петровки планировался как акция в поддержку арестованного журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков. 11 июня уголовное дело против Голунова было прекращено, журналиста отпустили. Однако отказываться от марша организаторы не стали.

Корреспондент Би-би-си Андрей Сошников находился около Чистых прудов и рассказывал, что там происходило - на нашей странице в "Фейсбуке".