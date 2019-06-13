Facebook оставит в "Инстаграме" фейковое видео Цукерберга

Правообладатель иллюстрации Bill Posters Image caption Созданное компьютером лицо Цукерберга выглядит реалистичным

Компания Facebook заявила, что не будет удалять из "Инстаграма" фейковое видео, в котором глава Facebook Марк Цукерберг якобы говорит, что его компания достигла успеха благодаря помощи какой-то секретной организации.

Этот клип - пример так называемого "глубокого фейка" (также известного, как deepfake или "дипфейк"). Подобные видео делаются при помощи искусственного интеллекта, который использует фотографии реального человека и на их основе создает фальшивый ролик, в котором человек говорит то, что ему вкладывают в уста создатели дипфейка.

Facebook недавно подвергалась критике за то, что отказалась заблокировать фейковое видео, на котором спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выглядит пьяной (на самом деле видео было просто замедлено).

Компания заявляет, что разрабатывает специальные программы, чтобы автоматически выявлять неприемлемый контент и удалять его со своих платформ.

Кроме того, Facebook разрабатывает программы, которые помогут ее сотрудникам досконально изучать потенциально вредоносный контент.

Глубокий фейк Цукерберга был создан в рамках арт-проекта и демонстрируется в британском городе Шеффилд. Цель проекта - привлечь внимание к тому, как легко манипулировать сознанием людей при помощи соцсетей.

Созданное при помощи компьютера изображение Цукерберга наложено на видеозапись его выступления в 2017 году в офисе Facebook в Калифорнии. Слова фейкового Цукерберга произносит нанятый актер.

"Мощь компьютерной пропаганды"

16-секундный клип появился в "Инстаграме" в субботу, но был замечен широкой публикой лишь после того, как во вторник о его существовании сообщил сайт Motherboard.

Сайт правда отмечает, что результат выглядит реалистично лишь при выключенном звуке, так как в противном случае становится ясно, что кто-то пытается скопировать голос Цукерберга.

Аккаунт в "Инстаграме" добавил к этому видеоклипу хэштег #deepfake.

Правообладатель иллюстрации Nick Ansell Image caption Компания Instagram принадлежит Facebook

Клип уже просмотрели 25 тысяч человек, и многие из них разместили его в своих аккаунтах в самом "Фейсбуке".

Представитель Facebook заявил, что компания будет относиться к этому клипу как к любой другой попытке распространения дезинформации.

"Если независимые фактчекеры решат, что это видео - неправда, то мы отфильтруем его из рекомендаций "Инстаграма", - сказал он.

Создатели видеоклипа говорят, что приветствуют решение Facebook, но по-прежнему недовольны политикой компании.

"Мы считаем, что, используя искусство, чтобы критически рассмотреть эту новую технологию, мы тем самым пробуем поднять вопрос о мощи компьютерной пропаганды, и не хотим, чтобы Facebook подвергала нас цензуре", - говорится в их заявлении.

В то же время они призывают к более строгому регулированию контента.