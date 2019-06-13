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Акции в поддержку Голунова по всей стране

В День России сразу в нескольких городах страны прошли массовые акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова. В Москве сотни людей вышли на несогласованный протест, который стал самым масштабным с начала года.

По данным "ОВД-Инфо", на акции в центре столицы были задержаны более 500 человек, среди них много журналистов. В среду вечером пресс-служба московской полиции сообщила, что все задержанные на акции были отпущены, в отделах полиции остались лишь четыре человека.

Корреспонденты "Коммерсанта" также наблюдали за пикетами в Уфе и Казани и за флешмобом в Петербурге. По информации издания, все региональные акции были немногочисленны и прошли мирно.

В частности, на площадь Восстания в Петербурге пришли около 100 человек. Организаторы раздавали прохожим газеты с расследованиями Ивана Голунова, специально напечатанные по этому случаю, сообщает "Коммерсант".

Тем временем "Ведомости" выяснили новые подробности освобождения Голунова. Собеседники издания, близкие к администрации президента, сообщили, что в принятии решения о судьбе журналиста участвовал в том числе первый замруководителя администрации президента Алексей Громов.

Собеседник "Ведомостей" в мэрии подтвердил факт встречи столичного руководства с главой совета директоров "Новой газеты" Дмитрием Муратовым и главредом "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым.

О последствиях дела Голунова рассуждает и колумнистка испанской газеты El Pais Пилар Бонет. Она отмечает, что хотя невиновный журналист и был отпущен на свободу, ответственные за его арест пока еще не наказаны.

"Стоит задать вопрос, хотят ли и могут ли российские власти на самом деле осудить тех, кто выдвигает фальшивые обвинения с фальшивыми доказательствами", - пишет Бонет.

По ее мнению, логичным последствием дела Голунова было бы повторное расследование других подобных дел, где доказательная база не раз ставилась под сомнение. Например, дело главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, который в марте был обвинен в хранении наркотиков, а в июне досрочно освобожден.

Селфи на месте трагедии

Автор сценария сериала "Чернобыль" Крейг Мазин обратился к туристам с просьбой проявлять уважение к жертвам трагедии 1986 года и не делать селфи на фоне руин украинского города, пишет британская газета Guardian.

Мазин выступил с таким призывом после того, как соцсети буквально заполонили снимки улыбающихся туристов в зоне бывшей Чернобыльской АЭС.

Как отмечает издание, успех сериала компании HBO привел к резкому увеличению турпотока в Чернобыль и его окрестности. Некоторые туркомпании заявили о росте спроса на путевки на 40%.

Мясо без мяса

Британская газета "i" пишет о том, что уже к 2040 году 60% потребляемого нами мяса будет производиться из растительного сырья, а не из забитых животных.

Как поясняют авторы исследования, проведенного компанией AT Kearney, сегодня все больше людей предпочитают отказываться от потребления традиционной мясной продукции, так как ее производство наносит серьезный вред окружающей среде.

Исследователи обращают внимание на рост выручки компаний, специализирующихся на производстве вегетарианской продукции. Специалистам уже удается имитировать вкус и текстуру мяса, используя только растительные компоненты, в том числе бобы, грибы и тофу.

Протест, "заложенный в ДНК"

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Массовые протестные акции в среду прошли не только в Москве, но и в Гонконге. Там активисты выступают против предлагаемых изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Хелиер Чеюн, общественный протест играет важную роль в жизни Гонконга, а у многих протестующих "это заложено в ДНК".

Поскольку у жителей есть право на демонстрации, но нет возможности напрямую избирать местные власти, многие считают, что выход на улицы - это возможность влиять на правительство, особенно в тех аспектах, которые представляют угрозу основным ценностям бывшей колонии.

Криминальные браки в Сальвадоре

Прокуратура Сальвадора - одной из самых криминальных стран мира - расследует дело банды "Черных вдов".

Бандиты похищали женщин из бедных семей, заставляли их выходить замуж за незнакомых мужчин, а затем убивали новоиспеченных мужей. В итоге вдовы получали страховку за жизнь погибших супругов и передавали деньги преступникам.

Одна из жертв бандитов рассказала Би-би-си шокирующие подробности этой необычной преступной схемы.

Джастин против Тома

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Канадский певец Джастин Бибер в своем "Твиттере" вызвал на дуэль голливудского актера Тома Круза, предложив ему провести поединок в жанре смешанных единоборств.

Пользователи соцсетей тут же принялись рассуждать, как именно 25-летний Бибер при росте 175 см поборет 56-летнего Круза ростом 174 см, известного тем, что он самостоятельно выполняет трюки в боевиках.

Участники этого необычного соревнования под конец гонки буквально валятся с ног от усталости. Победителю вручают мешок риса и шампанское.