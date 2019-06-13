Как "воскресший Цапок" напугал жителей Кущёвки

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption Сергей Цапок получил пожизненный срок в 2013 годe, а в 2014-м умер в СИЗО

Во вторник краснодарская "Комсомольская правда" сообщила, что 4 июня на месте ДТП в Сочи на фото попал человек, похожий на лидера кущевской банды Сергея Цапка, который умер в 2014 году. И хотя прокуратура уже заявила, что это не он, а объявленный в розыск за кражу Виталий Никифоров, адвокат потерпевших попросил проверить информацию о "воскресшем Цапке".

Откуда пошел слух

"Жители Краснодарского края заподозрили, что главарь кущевской ОПГ Сергей Цапок не умер в СИЗО в июле 2014 года, не дожив до приговора. А лишь притворился мертвым, разыграв смертельный приступ инсульта, чтобы потом выйти на свободу", - писала газета.

По ее данным, 4 июня автомобиль марки BMW врезался в отбойник в Сочи, и на фотографии с места происшествия в кадр попал "человек, очень похожий на Сергея Цапка".

На имя прокурора Сочи Игоря Грязнова, как сообщало издание, было направлено обращение.

"Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия, именно Сергей Викторович Цапок. Если этот факт подтвердится, то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений. Просим провести проверку и установить достоверно личность человека, попавшего в кадр", - говорилось в нем.

Что ответила прокуратура

В четверг опубликованная в региональной газете информация разошлась по федеральным СМИ. И прокуратура отреагировала.

"Попавший случайно на фото после дорожно-транспортного происшествия человек, которого некоторые СМИ уже объявили "воскресшим Цапком", на самом деле - Виталий Никифоров 1986 года рождения, уроженец города Бишкека", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Никифоров до последнего времени скрывался от следствия за совершенное преступление и был объявлен розыск, уточнили в прокуратуре. Он был объявлен в розыск за кражу в станице Выселки, уточнили в прокуратуре.

Задержать его после ДТП так и не удалось. "Нет, не поймали. Он, будучи неглупым человеком, стал прятаться… Его еще ловят", - сказали РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.

Что говорят потерпевшие

Уже после заявления прокуратуры адвокат потерпевших по делу о резне в станице Кущевской Максим Кошелев попросил еще раз проверить информацию о "воскресшем" Сергее Цапке. Он обратился как к прокуратуре, так и к полиции. И ждет официального ответа, а не пресс-релиза пресс-службы.

"У нас 11-го числа утром потерпевшие прислали фотографии. Очень были взволнованы, вся Кущевка взволнована, что есть такое сходство на фотографии. Все отмечают, что действительно есть сходство", - сказал адвокат РИА Новости.

Официальные обращения направлены через интернет-приемные - начальнику главного управления МВД по Краснодарскому краю, областному и сочинскому прокурору.

"Видимо, через интернет-приемную они очень долго регистрируются, эти заявления. У меня есть отчеты все, что поступили", - сказал адвокат Кошелев.

Масло в огонь подлил адвокат Умалат Сайгитов, который защищал другого члена банды, Вячеслава Цеповяза. Он сказал, что вариант с "воскрешением" ему кажется правдоподобным, сообщило краснодарское издание РБК. В интервью телеканалу "360" Сайгитов назвал объявленные причины смерти Цапка "нелепыми", а его финансовые возможности - большими.

Смерть Цапка

Сергей Цапок умер 7 июля 2014 года в СИЗО Краснодара. Инициативная группа жителей Кущевской, в которую вошел сын убитого фермера Сервера Аметова, потребовали доказательств. Им показали тело, и они опознали в нем Цапка, рассказывала ТАСС адвокат потерпевших Наталья Миллер.

Дактилоскопическая экспертиза также подтвердила, что умерший в следственном изоляторе мужчина является Цапком. По просьбе потерпевших также была назначена генетическая экспертиза.

Сообщалось, что Цапок умер от закупорки легочной артерии в результате отрыва тромба.

Он был приговорен к пожизненному заключению 19 ноября 2013 года.

Следственный комитет сообщал, что банда Цапков совершила 19 убийств. Самым громким стало жестокое убийство в доме фермера Аметова в станице Кущевской. Кроме хозяина дома, погибли 11 человек, в том числе четверо детей.