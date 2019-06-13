Путин уволил двух генералов в связи с делом Ивана Голунова

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Владимир Путин отправил в отставку двух генералов полиции, об увольнении которых просил глава МВД России Владимир Колокольцев, когда объявлял о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков главного управления МВД по Москве Юрия Девяткина. Указ опубликован на сайте Кремля, причина увольнения в нем не называется.

Во вторник об увольнении генерал-майора Пучкова и генерал-майора Девяткина ходатайствовал министр внутренних дел России.

Колокольцев сказал об этом журналистам сразу после сенсационной новости о том, что журналист Голунов выйдет на свободу, так как уголовное дело против него прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Это было сделано после криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

Полицейские обвиняли спецкора издания "Медузы" в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Голунов был задержан 6 июня, поздно вечером 8 июня суд отправил его под домашний арест, хотя следователи требовали поместить его в СИЗО. Во вторник спустя несколько часов после заявления Колокольцева журналист был освобожден.

Помимо двух генералов, занимавших высокие посты в Москве, министр Колокольцев решил отстранить от работы полицейских, задержавших Голунова. Они отстранены на время проверки, говорил Колокольцев.

Материалы расследования службы собственной безопасности МВД о правомерности действий полицейских, задержавших Голунова, переданы в Следственный комитет России, в СКР обещали их "тщательно проанализировать" и принять решение, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Журналиста-расследователя задерживали полицейские из УВД по Западному административному округу Москвы. Они вели дело, хотя Голунов был задержан в Центральном административном округе. В полиции заявляли, что в рюкзаке журналиста и у него дома было обнаружено несколько пакетов с наркотиками.

Коллеги журналиста и адвокаты указывали на грубые ошибки и нарушения, допущенные при задержании Голунова. Большой скандал вызвала публикация фотографий, якобы сделанных после обыска в квартире, арендуемой журналистом. В результате руководство московской полиции вынуждено было признать, что только одна из девяти фотографий была сделана дома у Голунова. Сообщения пресс-службы были удалены с сайта управления МВД по Москве.

Дело Голунова вызвало небывалый резонанс. Его коллеги инициировали марш протеста в центре Москвы. Он состоялся накануне, 12 июня, несмотря на освобождение журналиста. По данным проекта "ОВД-Инфо", были задержаны более 500 человек (в том числе обычные прохожие). Полиция еще до окончания задержаний сообщала о 200 задержанных.

Адвокаты журналиста заявляли, что будут продолжать участвовать в расследовании, чтобы выяснить, кто мог быть заказчиком уголовного дела Голунова. Сам корреспондент "Медузы" в суде, принимавшем решение о его аресте, предположил, что уголовное преследование может быть связано с его расследованием о похоронном бизнесе.

Сам Голунов говорил, что пока не давал показаний на полицейских, но намерен "всемерно помогать следствию". Проводить собственное журналистское расследование он не собирается. "Мне кажется, у меня будет конфликт интересов", - сказал Голунов.

Работу следователей за несколько часов до заявления об увольнении генералов критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она говорила, что допущенные нарушения вызывают недоверие к следственным органам, и называла это непрофессионализмом, головотяпством или провокацией.

"Почему журналист Иван Голунов без решения суда был задержан более чем на 48 часов? Почему были опубликованы фотографии из другого места, а не из его квартиры, где происходил обыск? Почему во время обыска он не присутствовал?" - приводила примеры Матвиенко.

Мэр Москвы Сергей Собянин после заявления Колокольцева заявил, что "надо отдать должное ГУВД и МВД". "В очень сжатые сроки и беспристрастно проведено расследование по делу Ивана Голунова. Журналист отпущен на свободу, ряд должностных лиц наказаны", - писал он в "Твиттере".

Председатель совета директоров "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который входит в общественный совет, в интервью изданию The Bell предположил, что Путин принимал участие в принятии решения по делу Голунова.

"Политическое руководство страны приняло правильное решение, оценив, что спецслужбы - это мое предположение - пользуясь доверием, пытались сформировать у руководства и Москвы, и страны точку зрения, выгодную им", - сказал Муратов. По его словам, он и главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сначала встречались с заместителями Собянина, а затем омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о ситуации Путину.

"Ведомости" со ссылкой на свой источник пишут, что в принятии решения о судьбе Голунова также участвовал первый замглавы администрации президента Алексей Громов.