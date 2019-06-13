В Оманском заливе повреждены нефтяные танкеры. СМИ говорят о нападении

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вертолет Пятого флота ВМС США оказывает помощь на месте инцидента

В Оманском заливе утром 13 июня подали сигнал бедствия два нефтяных танкера, руководство судов заявило о повреждениях. Местные СМИ предположили, что на танкеры было совершено нападение.

Нефтяной танкер, плывущий из Саудовской Аравии в Сингапур, "был поврежден в результате предполагаемого нападения", - говорится в заявлении руководителя судна.

"Корпус был поврежден над ватерлинией по правому борту", - говорится в сообщении компании.

ВМС США заявляют, что они расследуют сообщения о предполагаемом взрыве и пожаре по крайней мере на одном судне. По сообщениям, члены экипажа были эвакуированы после того, как танкеры разослали сигналы бедствия.

Представитель Пятого флота США заявил, что в район местонахождения судов прибыли корабли ВМС США и оказывают помощь на месте.

По предварительной информации, речь идет о танкерах "Фронт Альтаир" и "Кокука Карейджес" (Front Altair, Kokuka Courageous). Агентство Блумберг уточняет, что "Кокука Карейджес" плыл в Сингапур с грузом метанола, а на втором танкере - груз нефти.

Нефть подскочила в цене после сообщений о повреждении двух танкеров в Оманском заливе.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10.07 мск подорожали на 1,8 доллара (3%) - до 61,77 доллара за баррель.

Нападение в мае

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Среди поврежденных в мае танкеров был и саудовский "Аль-Марзука"

12 мая этого года было совершено нападение на четыре нефтяных танкера у берегов ОАЭ. Согласно заявлению представителя ОАЭ в Совете Безопасности ООН, за нападениями стоит неназванная "государственная структура".

Согласно докладу ОАЭ, нападение на танкеры 12 мая было хорошо спланированной и скоординированной операцией.

Эмираты не уточнили, кто именно, по их мнению, организовал нападения на танкеры из ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии.

США обвиняет в этих нападениях Иран, но Тегеран отрицает свою причастность и призывает провести международное расследование инцидента.

Нападение произошло в территориальных водах ОАЭ, к востоку от эмирата Эль-Фуджайра - возле стратегически важного Ормузского пролива. ОАЭ назвали этот инцидент саботажем.