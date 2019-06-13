Выборы в США: Трамп готов принять от иностранцев компромат на конкурентов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент Трамп не считает предоставление информации о конкурентах иностранным государствам вмешательством в американские выборы

Президент США Дональд Трамп признал в интервью телеканалу Эй-би-си, что готов принять компромат на своих оппонентов по президентской гонке-2020, даже если в роли информатора выступит правительство иностранного государства.

"У них есть информация - я думаю, я ее выслушаю", - сказал Трамп, выразив уверенность, что подобные действия нельзя считать вмешательством в ход выборов..

На вопрос журналиста, не должен ли был сын Трампа сообщить ФБР в 2016 году, что он начал получать имейлы с информацией, компрометирующей Хиллари Клинтон, Трамп-старший ответил: "Я вас умоляю, в жизни все совсем не так работает".

Первые два года президентства Трампа прошли под знаком расследования возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Трамп наличие каких-либо связей его предвыборного штаба с Москвой отрицал, а спецпрокурор Роберт Мюллер по итогам расследования сказал, что попытки вмешательства в выборы были, но не нашлось "достаточно доказательств" широкого заговора кампании Трампа с Россией.

Что сказал Трамп?

"Представьте, что вы конгрессмен. К вам приходит некто и предлагает информацию о вашем оппоненте, вы что, побежите звонить в ФБР?", - спросил Трамп журналиста.

"Если информацию предлагает Россия, то да".

"Я в жизни много чего повидал, но не припомню, чтобы я хоть раз звонил в ФБР", - ответил Трамп.

Дональд Трамп допустил, что мог бы обратиться к ФБР, если бы в полученной информации "было что-то не то", при этом само желание ознакомиться с предлагаемыми данными он считает вполне естественным.

"Нет ничего плохого в том, чтобы просто послушать", - сказал Трамп журналисту Эй-би-си и предположил, что сам журналист тоже не отказался бы от такой возможности.

"Что касается копания под оппонентов, так спросите любого конгрессмена - они все этим занимаются, и так было всегда. Это так и называется - oppo research (изучение деятельности оппозиции - Би-би-си)", - заявил президент, добавив, что не считает подобный сценарий вмешательством в процесс выборов.

Почему это важно?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В интервью Эй-би-си Дональд Трамп сказал, что его сын Дональд-младший (слева) "такой хороший мальчик" и сажать его было не за что

Подозрения в сговоре с Россией преследуют Дональда Трампа на протяжении всего его президентства и стали поводом для масштабного и нашумевшего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Расследование, правда, никаких прямых доказательств связи Трампа с Кремлем не обнаружило, но его политические оппоненты продолжают искать признаки того, что связь есть.

Многие, в частности, считают подозрительным совпадением, что через две недели после того, как зять Трампа Джаред Кушнер и тогдашний глава его президентской кампании Пол Манафорт встретились в Нью-Йорке с российским адвокатом Наталией Весельницкой, Трамп выиграл номинацию Республиканской партии. Речь идет о событиях 2016 года.

Тогда в прессе сразу появилась информация о том, что Весельницкая связана с Кремлем. Почти сразу стало известно, что встрече в Trump Tower предшествовал обмен электронными письмами. Весельницкая написала Кушнеру, что у нее есть компромат на кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а Кушнер ответил: "Если это действительно то, о чем вы говорите, я в восторге".

В 2017 году комиссия Мюллера допрашивала по этому делу сына Трампа, Дональда-младшего, но демократы убеждены, что он врал относительно того, что именно им с отцом было известно о той встрече.

Какой резонанс вызвало интервью Трампа Эй-би-си?

Главный претендент на участие в президентской гонке от Демократической партии Джо Байден заявил, что своими комментариями Эй-би-си Трамп буквально "приглашает" иностранные силы вмешаться в ход событий.

Другой претендент от демократов Элизабет Уоррен повторила свои прежние призывы к импичменту президенту.

"В докладе Мюллера четко говорится: иностранное правительство вторглось в выборы 2016 года, чтобы оказать поддержку Трампу, Трамп поощрил эту поддержку, Трамп препятствовал расследованию. А сейчас он сказал, что сделал бы это снова. Пришло время вынести импичмент Дональду Трампу", - написала Уоррен в своем "Твиттере".

"Китай все это слышит, Россия слышит, Северная Корея слышит. Давайте начистоту: президент представляет угрозу национальной безопасности [США]", - сказала демократ Камала Харрис.