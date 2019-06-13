Борис Джонсон выиграл первый тур выборов лидера тори. Но это только начало

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Борис Джонсон (в центре), Джереми Хант (слева) и Майкл Гоув (справа) - главные претенденты на роль лидера тори и премьер-министра Британии

Борис Джонсон собрал больше всех голосов в первом туре выборов лидера Консервативной партии Британии. Выборы по планам завершатся только в июле - и победитель заменит Терезу Мэй на посту премьер-министра.

В первом туре, в котором в четверг утром голосовали 313 депутатов Палаты общин от Консервативной партии, бывший министр иностранных дел Борис Джонсон получил 114 голосов. За его главных конкурентов, нынешнего главу МИД Джереми Ханта и министра окружающей среды Майкла Гоува, проголосовали 43 и 37 коллег-депутатов соответственно.

Трое из десяти кандидатов - Андреа Ледсом, Эстер Маквей и Марк Харпер - выбыли из борьбы, не преодолев проходной барьер в 17 голосов.

Вместе с Джонсоном, Хантом и Гоувом в следующий тур вышли бывший министр "брексита" Доминик Рааб (27 сторонников), министр внутренних дел Саджид Джавид (23), министр международного развития Рори Стюарт (19) и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (20).

Выборы с постепенным выбыванием продолжатся на следующей неделе, и голосовать в следующих турах по-прежнему будут только тори-депутаты Палаты общин. Не позже 20 июня кандидатов должно остаться только двое, и выбирать из этих двух финалистов будут уже все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии.

Консерваторы рассчитывают, что объявят имя нового лидера партии в двадцатых числах июля, тогда же он займет кресло премьер-министра - и начнет поиски выхода из политического тупика, в который страну завел "брексит".

Ни один из кандидатов не выступает за отмену решения выйти из ЕС, но о полной решимости пойти на жесткий разрыв 31 октября, когда закончится нынешняя отсрочка "брексита", перед началом выборов говорили только четыре кандидата: Борис Джонсон, Доминик Рааб, и выбывшие в четверг Андреа Ледсом и Эстер Маквей.

Остальные надеются переписать соглашение с ЕС и/или допускают возможность новой отсрочки.

Евросоюз наотрез отказывается переписывать проект соглашения о выходе, а выход без соглашения может заблокировать Палата общин - как она это уже делала этой весной.

12 июня оппозиция в Палате общин предприняла попытку зарезервировать один день заседаний в конце июня под рассмотрение проекта о новом запрете на выход без соглашения, однако это предложение было отклонено соотношением голосов 309:298.

Вкратце о каждом кандидате

Борис Джонсон

Бывший мэр Лондона, бывший министр иностранных дел. 19 июня ему исполнится 55 лет. Образование: Оксфордский университет, античная литература и классическая философия.

Что думает про "брексит": переделать соглашение с ЕС, заменив "ирландский бэкстоп" некими альтернативными мерами, а если не получится - выйти 31 октября без соглашения. По мнению Джонсона, еще одна отсрочка "брексита" уничтожит Консервативную партию. Джонсон, по его выражению, "всеми фибрами души" - против второго референдума о "брексите".

Джереми Хант

Министр иностранных дел. 52 года. Образование: Оксфордский университет, философия, политика, экономика. Сын адмирала сэра Николаса Ханта. Британская пресса время от времени называет его дальним (в пятом колене) родственником королевы Елизаветы II.

Что думает про "брексит": до 31 октября переписать соглашение о выходе, изменив положения об "ирландском бэкстопе", для чего послать в Брюссель новую делегацию, включив в нее тори-сторонников решительного разрыва с ЕС и представителей североирландской Демократической партии юнионистов. Выход 31 октября без соглашения нежелателен, но если дело дойдет до него - что ж, быть посему.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джереми Ханта прочат в лидеры тори уже не первый год. На этих выборах глава Форин-офиса - в тройке фаворитов

Майкл Гоув

Министр окружающей среды. Один из лидеров кампании за выход перед референдумом 2016 года, один из шести кандидатов на пост лидера в июле 2016-го (был третьим после Мэй и Ледсом). 51 год. Образование: Оксфордский университет, английская филология. До ухода в политику был журналистом.

Что думает про "брексит": Гоув допускает, что выход придётся отложить до конца 2020 года, чтобы заново провести переговоры с Брюсселем об условиях выхода и дальнейших отношений.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майкл Гоув, заклятый друг Бориса Джонсона, поборется с ним за высший пост в стране

Доминик Рааб

Бывший министр "брексита". 45 лет. Образование: Оксфордский университет, юриспруденция, международное право. Магистра получил в Кембридже.

Что думает про "брексит": лучше выход 31 октября без соглашения, чем на условиях нынешнего соглашения; надо как-то отменить "ирландский бэкстоп", заменив альтернативными техническими решениями; после выхода надо будет заключить с ЕС договор о максимально возможной свободе торговли.

Саджид Джавид

Министр внутренних дел. 49 лет. Сын иммигранта из Пакистана. Образование: Университет Эксетера, экономика и политология. До прихода вв 2009 году в большую политику - сверхуспешный банковский менеджер, вундеркинд международных финансов.

Что думает про "брексит": надо переписать соглашение с ЕС, заменив "ирландский бэкстоп" на некое альтернативное "цифровое" решение проблемы, при котором физически границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия всё же не будет. Но при этом надо готовиться к выходу без соглашения - на случай, если ЕС так и не согласится на переписывание проекта соглашения.

Image caption Когда звезда мира финансов Саджид Джавид ушел в большую политику, его доходы сократились примерно в 50 раз. Зато теперь он министр и претендент на пост премьера.

Рори Стюарт

Министр международного развития. 46 лет. Сын высокопоставленного британского разведчика. Владеет 11 языками. Во время учебы в университете одно лето был частным учителем у принцев Уильяма и Гарри.

Образование: Оксфордский университет (история, философия, политология, экономика).

Что думает про "брексит": выход без соглашения будет катастрофой; для поиска выхода надо созвать "Ассамблею граждан"; до 31 октября надо все-таки попытаться еще раз провести нынешнее соглашение через Палату общин (которая уже трижды его отвергла).

По мнению Стюарта, тем тори, кто обещает переписать соглашение с ЕС, "не хватает реализма". "Ни малейшей надежды на то, чтобы заключить с Европой новое соглашение до 31 октября, нет. Ни малейшей", - сказал Стюарт 5 июня в радиоэфире Би-би-си.

Image caption Дипломат и полиглот Рори Стюарт работал в Ираке и Афганистане и попутно рассказывал об этих странах в документальных фильмах (на фото - Стюарт в роли ведущего в фильме Би-би-си)

Мэтт Хэнкок

Министр здравоохранения. 40 лет. Образование: Оксфордский университет (философия, политика, экономика), Кембриджский университет (экономика).

Что думает про "брексит": выходить без соглашения нельзя; надо создать Совет по ирландской границе, который придумает выход; надо ввести конкретный срок действия "ирландского бэкстопа".