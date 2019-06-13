Водитель фуры потерял сознание за рулем на автобане. ДТП предотвратили военные

Правообладатель иллюстрации Bodo Schackow/dpa Image caption Мгновенная реакция капрала Зайделя (слева) и старшего сержанта Фришко помогла предотвратить крупную автокатастрофу

Немецким военнослужащим из 4-го батальона снабжения Бундесвера удалось предотвратить крупную автокатастрофу. Она могла произойти из-за того, что на скоростном шоссе в Восточной Германии водитель фуры за рулем потерял сознание.

Военные поняли, что что-то не так, когда увидели, как фура начала задевать разделительный барьер посреди трассы возле города Гера. На том же участке дороги велись работы, и хотя фура ехала на небольшой скорости, была опасность серьезного инцидента.

"Мы с капралом Кристофером Зайделем ехали по А4 в Дрезден и увидели, как ехавшая перед нами 40-тонная громадина проскребла по разделительному барьеру и снова вернулась в свою полосу", - рассказал старший сержант Фридман Фришко.

За военным грузовиком Фришко следовал еще один военный автомобиль, водитель которого принял решение обогнать грузовик, чтобы понять, в чем дело.

Когда стало ясно, что водитель фуры без сознания, один из военных в обогнавшей машине попытался взобраться в кабину, но безуспешно.

Правообладатель иллюстрации Thuringia police Image caption Военные успешно сдержали движение оставшейся без управления фуры

Тогда Фришко отдал приказ подчиненным пропустить его вперед и начал тормозить, остановив таким образом оставшуюся без управления многотонную фуру.

"Я понял, что смогу это сделать. В конце концов я пытался предотвратить гораздо более серьезную катастрофу", - сказал старший сержант.

Однако, как передает германское новостное агентство DPA, Фришко просит средства массовой информации не приписывать заслугу ему одному.

"Мы сделали это вместе с другими подоспевшими гражданскими командами спасателей, вместе со скорой", - сказал военный, раскритиковав при этом действия других водителей на автостраде, которые видели, что назревает большая проблема, и ничего не предприняли.

Движение на A4 было временно приостановлено в обе стороны, но уже вернулось в нормальный режим.

Бригада скорой помощи очень быстро добралась до места происшествия, но спасти 67-летнего водителя не смогла, вскоре после приезда врачей он умер.