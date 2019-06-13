Участника марша в поддержку Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей

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Таганский суд Москвы назначил участнику несогласованного с властями марша в поддержку журналиста Ивана Голунова штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщает "ОВД-Инфо".

Участника марша Вячеслава Стеблина признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии). Максимальное наказание по ней - 300 тысяч рублей штрафа или 30 суток административного ареста.

Как сообщил в своем фейсбуке журналист Илья Азар, заседание проходило без адвоката. "Судья не допустила адвоката и уже ушла на решение", - рассказал он. Суд это заявление пока не прокомментировал.

Марш в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого на прошлой неделе обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, прошел в Москве 12 июня.

За день до этого дело против Голунова было закрыто, однако мероприятие в его поддержку отменено не было. Оно проходило без согласования с московскими властями.

Марш закончился жесткими массовыми задержаниями. По данным "ОВД-Инфо", в связи с акцией были задержаны 530 человек, в том числе не менее 20 несовершеннолетних и 40 журналистов.

Часть задержанных отпустили без составления протокола, остальным вменили участие в несогласованной акции, помешавшей движению пешеходов или транспорта (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП, предполагает наказание до 20 тысяч рубле штрафа или до 15 суток ареста).

Стеблин оказался среди пятерых задержанных (данные "ОВД-Инфо") в связи с акцией, которых оставили в отделах полиции на ночь до суда. По данным московского управления МВД, на ночь в ОВД остались четверо задержанных.