Чарльз, принц китов. Дональд Трамп перепутал титул сына королевы
Президент США Дональд Трамп в своей очередной серии твитов назвал принца Уэльского Чарльза принцем китов. Президент быстро поправился, но слово не воробей, соцсети тут же заметили ошибку.
В одном из своих твитов Трамп писал о том, что каждый день встречается с представителями властей других стран.
В качестве примеров Трамп привел королеву Елизавету Вторую, а также премьер-министра Ирландии и других европейских политиков, с которыми он встречался в ходе недавнего европейского турне.
Упомянул он и принца Чарльза, но неудачно: президент ошибся, написав "принц Китов" (prince of Whales) вместо "принц Уэльский" (prince of Wales) .
В соцсетях тут же заметили забавную опечатку. Беспощадный "Твиттер" разразился фотошопом на тему королевских китов.
В "Твиттере" появился аккаунт под именем "Принц китов", обладатель которого поспешил заявить, что не встречался с Трампом.
"Здравствуй, королева Англии. А где твой сын, принц китов?"