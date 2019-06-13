Чарльз, принц китов. Дональд Трамп перепутал титул сына королевы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Словосочетания "принц Уэльский" и "принц китов" в английском отличаются одной буквой

Президент США Дональд Трамп в своей очередной серии твитов назвал принца Уэльского Чарльза принцем китов. Президент быстро поправился, но слово не воробей, соцсети тут же заметили ошибку.

В одном из своих твитов Трамп писал о том, что каждый день встречается с представителями властей других стран.

В качестве примеров Трамп привел королеву Елизавету Вторую, а также премьер-министра Ирландии и других европейских политиков, с которыми он встречался в ходе недавнего европейского турне.

Упомянул он и принца Чарльза, но неудачно: президент ошибся, написав "принц Китов" (prince of Whales) вместо "принц Уэльский" (prince of Wales) .

Правообладатель иллюстрации Twitter / @realdonaldtrump

В соцсетях тут же заметили забавную опечатку. Беспощадный "Твиттер" разразился фотошопом на тему королевских китов.

В "Твиттере" появился аккаунт под именем "Принц китов", обладатель которого поспешил заявить, что не встречался с Трампом.

"Здравствуй, королева Англии. А где твой сын, принц китов?"